Filmpje! Farid Azarkan (DENK) woest dat Belastingdienst discrimineerde op basis van uiterlijk: ‘Ben er ziek van’

Farid Azarkan is terecht woedend dat de Belastingdienst allochtone ouders gediscrimineerd heeft puur en alleen op basis van hun fysieke voorkomen.

Azarkan vroeg staatssecretaris van Fiscaliteiten Van Rij wat nou eigenlijk de kenmerken waren op basis waarvan de Belastingdienst Toeslagenouders categoriseerde als mogelijke fraudeplegers. Het antwoord kwam gisteren binnen: fysieke kenmerken als “niet-Westers voorkomen” speelden een prominente rol.

De DENK-leider heeft daar in een video nu woedend op gereageerd. Want, stelt hij, het bewijst dat allochtone ouders zich kapot kunnen werken, goed kunnen integreren, de taal en cultuur kunnen omhelzen van Nederland… maar dat ze dan nog steeds anders behandeld worden om iets waar ze niets aan kunnen doen: hun uiterlijk. Hun kleurtje.

“Dat ene deel, namelijk iets dat je niet kunt veranderen, je uiterlijk, dat was voor de Belastingdienst aanleiding om je op een zwarte lijst te zetten,” aldus Azarkan. “Ik moet echt bijkomen. Ik vind het verschrikkelijk dat er binnen onze overheid mensen werken die mensen op basis van uiterlijke kenmerken zoals huidskleur – misschien een lange baard, misschien een andere vorm gezicht – dat ze daarmee denken, dat zal wel een fraudeur zijn.”

“Ik ben er echt ongelooflijk ziek van. Ik vind dit echt.. er zijn gewoon van het soort momenten waarop je denkt, ‘wat ben ik hier nou aan het doen?’ Het is echt onbestaanbaar.”

Daar is natuurlijk geen woord te veel aan gezegd. We moeten niet net doen alsof Nederland een diep-racistisch land is, maar we moeten ook vooral niet pretenderen dat racisme helemaal niet bestaat. Wat hier gebeurde bij de Belastingdienst is (onder meer, niet alleen want ook autochtone ouders met een laag inkomen waren het haasje) institutioneel racisme. En dat is een schande. Iedere betrokkene moet a) zijn baan verliezen en b) vervolgd worden.