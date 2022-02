Filmpje! Gideon van Meijeren (FVD) sloopt het coronabeleid: “Het is één grote leugen!”

Tijdens het debat over het waardeloze en zelfs ronduit dictatoriale coronabeleid van het kabinet heeft Gideon van Meijeren gisteren een geweldige speech gegeven. Hij liet werkelijk geen spaan heel van het kabinet, van alle leugens, en van het beleid zelf. Het is, concludeerde hij, “één grote leugen.” En die vrijheid van ons krijgen we ook niet terug als we ons “laten vaccineren tot we een ons wegen.”

Gideon van Meijeren heeft gisteren het weer eens fantastisch gedaan. Gisteren bij het coronadebat sloopt hij het kabinetsbeleid en pakte hij kartelkamerleden ook meteen even aan als die hem probeerden te manipuleren. Het gevolg? Een video van 28 minuten die je echt even moet kijken:

De eerste leugen wat betreft het vaccin is, aldus Van Meijeren, dat we onze vrijheid terug zouden krijgen als we ons lieten prikken. Dat blijkt de grootst mogelijke onzin te zijn. Sterker nog, een half miljoen Nederlanders zijn hun groene vinkje nu zelfs verloren terwijl ze wél twee prikken hebben gehad.

Een vaccinatiegraad van 70% was nodig. En dan, nou, dan was het feest. “Maar de leden van het kabinet spraken niet de waarheid. Er werd gelogen,” aldus Van Meijeren. Op dit moment heeft 97% van de Nederlanders antistoffen, hetzij door hersteld te zijn van het virus dan wel door het vaccin. Maar nog steeds strompelen we van lockdown naar lockdown.

Maar dat dient een doel. “Twee stapjes vooruit, één stapje achteruit. En weer twee stapjes vooruit wordt de Great Reset gerealiseerd,” aldus de FVD’er die dan ook stelde dat Nederland, helaas, “een onvrij land” geworden is.

Daar is natuurlijk geen woord aan gelogen. Het kabinet heeft vanaf dag één het Nederlandse volk voorlogen. En dat was geen ongelukje. Nee. Het was een bewuste strategie die gekozen werd om het Grote Doel te bereiken: een nieuw normaal, een nieuwe manier van leven, volgens de Great Reset. Dat legde van Meijeren uit. Zin na zin na zin. En het kabinet? Dat stond in zijn hemd.