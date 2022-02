Filmpje! Poetin waarschuwt: ‘We staan altijd open voor diplomatie, maar onze belangen zijn niet-onderhandelbaar’

In een videoboodschap aan het Russische volk heeft Vladimir Poetin gezegd dat hij de deur van diplomatie niet gesloten heeft. Maar, voegt hij toe, hij gaat niet onderhandelen over de belangen en veiligheid van het Russische volk.

“Ons land staat altijd open voor een directe en eerlijke dialoog,” aldus de Russische president in de videoboodschap, “in de zoektocht naar diplomatieke oplossingen voor de meest complexe problemen.”

Voor met name Oekraïne klinkt dat mogelijk hoopvol. Want hoewel het Westen al tijden duidelijk oorlog wil met Rusland denkt Oekraïne daar zelf toch een beetje anders over. Niet zo gek natuurlijk, want uiteindelijk is het hun land dat vernietigd wordt als het écht losgaat. Die Westerse politici zitten veilig in hun paleisjes in Nederland, Duitsland, Amerika, Frankrijk en Engeland.

VIDEO: Putin says Russia's interests 'non-negotiable' amid Ukraine crisis. Russian President Vladimir Putin says Moscow is ready to look for "diplomatic solutions" amid raging tensions with the West over Ukraine but stresses that the country's interests were non-negotiable pic.twitter.com/T3czkrNQqV — AFP News Agency (@AFP) February 23, 2022

Maar hoewel Rusland openstaat voor “diplomatieke oplossingen” laat Poetin tegelijkertijd óók weten dat er niet gedacht moet worden dat hij vergaande consessies doet. “De belangen van Rusland, de veiligheid van ons volk, zijn niet-onderhandelbaar voor ons,” voegt hij namelijk toe.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ongeveer op het moment dat Poetin deze uitspraken deed riep Oekraïne haar burgers in Rusland op om dat land “onmiddellijk” te verlaten. Dit duidt erop dat Oekraïne rekening houdt met serieuze gevechten – door wie geïnitieerd is dan natuurlijk nog steeds de vraag.