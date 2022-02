Filmpje! Thierry Baudet over Oekraïne en Rusland: ‘Oorlog? Een rookgordijn voor revolutionaire agenda’

Thierry Baudet was gisteren best een beetje positief. Hij kon namelijk voor het eerst in lange tijd weer een serieus onderwerp bespreken in de Tweede Kamer dat niet gerelateerd was aan corona. Waar het dan wel over ging? Een onderwerp na aan zijn hart: Europa, de NAVO, Rusland en Oekraïne.

In zijn toespraak liet Baudet geen spaan heel van de oorlogsretoriek van de Oekraïnelovers en Ruslandhaters. “Kijk, als het je doel is om Europa op de rand van oorlog te brengen en zo de Verenigde Staten van Europa dichterbij te brengen omdat je een externe vijand creëert enzo, als je doel is om de Nederlandse economie ten gronde te richten omdat de energieprijzen naar recordhoogtes gaan stijgen als wij geen gas meer hebben, en als het doel is om via gedeelde paniek over cyberaanvallen het internet te herstructuren en te koppen aan je digital id… kijk als je de Great Reset wilt realiseren ben je nu héél goed bezig. Na de grote Coronascam, nu de Ruslandscam om mensen verder in het nieuwe normaal, in de Build Back Better-ideologie te drukken.”

Maar, zei Baudet daarna, als je doel juist is om de wereld mooier, vrijer, en beter te maken, en vooral ook om onze veiligheid te waarborgen, dan doe je het juist helemaal verkeerd. Vervolgens legde hij helder uit wat “de grote strategische visie” is die eerst werd ontwikkeld door de Britten en daarna overgenomen werd door de Amerikanen. Dat van een verdeeld Eurazië.



Die visie, zei Baudet terecht, komt erop neer dat de Britten en Amerikanen op een gegeven moment begrepen dat ze wereldwijd de macht in handen konden krijgen en houden als ze ervoor zorgden dat Eurazië elkaar onderling bestreed en met wantrouwen benaderde. Duitsland en Rusland mogen nooit en te nimmer samen gaan werken. “Het is een grote strategische richten waar wij in zitten,” ging de FVD-voorman verder. “Wij denken dus dat we nu verstandig bezig zijn, maar we zijn bezig om de Amerikaanse verdeel en heersstrategie te stand te doen.”

Daar zette Baudet natuurlijk ook een visie tegenover van hoe het wél kan. “Europa zou een brúgfunctie moeten zijn tussen Oost en West.” In plaats daarvan kiezen we er onverstandig genoeg voor om dat niet te doen en door ‘het oosten’ als Grote Vijand te behandelen.

Geschiedenisles

En dat is enorm gevaarlijk. “Niets hebben de mensen hier geleerd van de geschiedenis, van de grandioos gefaalde regime change operaties in het Midden-Oosten. Verblind door een revolutionaire agenda en door grootheidswaan denderen de Yankees en de mensen hier door op een heilloze weg van verdere destabilisatie.”

“De hypocrisie daarbij is misschien nog wel het meest stuitend,” zei Baudet vervolgens. “De totale hypocrisie van wegkijken bij honderdduizenden dingen die in de wereld gebeuren die niet door de beugel kunnen, bijvoorbeeld cyberspionage door de Verenigde Staten, zoals in de NSC Leaks van Edward Snowden naar buiten is gekomen. Maar mond en brand schreeuwen over één of andere bot die ergens in een e-mailprogramma is opgedoken.”

Natuurlijk, zei Baudet, had hij nog meer van dit soort voorbeelden. “Zoals de absurde regime change pogingen in Syrië, Afghanistan, Irak, en de loepzuivere opstelling van Rusland in al die conflicten. Het is allemaal rookgordijnen. Een Orwelliaans spel van Oceania has always been at war with Eurasia.”

“Het beste zou zijn om Oekraïne met klem te adviseren om een neutrale staat te worden zoals Finland en Oostenrijk. Het beste zou zijn om De Krim te erkennen. En de relatie met Rusland – dat mooie grote land het oosten – te verbeteren,” sloot Baudet af.

Overigens…

En toen, toen gooide hij er nog even twee uitsmijters uit die hem niet in dank werden afgenomen door D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Want, zei Baudet, “overigens ben ik van mening dat 9/11 een false flag was en dat er gefraudeerd is bij het tellen van stemmen bij de Amerikaanse verkiezingen.”

Dat is een laatste overigens, maar wel een belangrijke, niet alleen vanwege wat Baudet zegt, maar ook vanwege de reactie van Bergkamp.

Wat ik niet begrijp is: waarom mag een parlementariër dit niet zeggen van de voorzitter? Ze kan het ermee oneens zijn en het belachelijk vinden etc. Maar waarom mag een volksvertegenwoordiger dit niet zèggen over iets dat in een ander land gebeurd is? https://t.co/drZWJ0FGqX — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) February 4, 2022

Wat ik niet begrijp is: waarom mag een parlementariër dit niet zeggen van de voorzitter? Ze kan het ermee oneens zijn en het belachelijk vinden etc. Maar waarom mag een volksvertegenwoordiger dit niet zèggen over iets dat in een ander land gebeurd is?

Je moet daar echt even bij stilstaan. Die Bergkamp drukt zo hop de microfoon steeds maar uit. Maar wat doet Baudet hier nou? Is hij racistisch bezig? Nee. Is hij antisemitisch? Nee. Zullen zijn woorden voor revolutie zorgen op straat? Nee. Dus waarom dan de mond snoeren?

Het is heel apart dat Bergkamp denkt dat ze zomaar even de microfoon mag uitzetten als iemand iets zegt waar zij niet blij van wordt. “SAMENZWERINGTHEORIE!” En klaar. Weggedrukt. Bek houden. Optyfen.

Vreemd. Want hij doet er niemand kwaad mee en zorgt ook niet voor een gewelddadige situatie in Nederland zelf. Hij mag dit gewoon zeggen, zéker als parlementariër (en ook als niet-politicus, trouwens). Maar de censuur gaat nu al zo ver in de Tweede Kamer dat de voorzitter gewoon bepaalt dat bepaalde dingen niet geuit mogen worden omdat zíj́ denkt dat het onjuist is.