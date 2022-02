Flashback! Thierry Baudet voorspelde in 2016: ‘Wat we gedaan hebben in Irak doen we met Oekraïne. Je ontketent een oorlog’

In 2016 voorspelde Thierry Baudet al dat het beleid van de NAVO en de Europese Unie in Oekraïne zou leiden tot oorlog. Voor de zoveelste keer blijkt dat de FVD’er dit soort geopolitieke zaken zeer scherp ziet.

In de aanloop naar het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne gaf Thierry Baudet een interview aan het programma Stemmen of Slikken. Wat hij daarin zei blijkt nu nagenoeg profetisch te zijn.

“Dit komt allemaal voort uit de neoconservatieve agenda,” aldus Baudet in dat interview over Oekraïne. “Dus wat we hebben gedaan met Irak doen we nu in feite met Oekraïne. Met allerlei prima idealen zoals handel en corruptiebestrijding en weet ik wat. Maar wat je doet feitelijk is een oorlog ontketenen.”