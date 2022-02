Fleur Agema confronteert D66 met leugens OMT en kabinet: ‘Er zijn 13 zorgmedewerkers dood!’

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema heeft in het coronadebat hard uitgehaald naar het kabinet, het OMT, en de manier waarop beiden het land bestuurd hebben tijdens de eerste fase van de coronapandemie.

Tijdens de inbreng van Paulusma (D66) ging Fleur Agema even goed in op het flauwekulverhaal van de regering. Want, zei de PVV’er, Paulusma gaat in de beantwoording steeds “heel handig om de hete brij heen,” maar ze moet gewoon tekst en uitleg geven over haar visie op de rapportage van Nieuwsuur waaruit blijkt dat het OMT absoluut niet onafhankelijk heeft geopereerd.

“Er zijn heel veel bewijzen naar voren gebracht, en één gaat over de onafhankelijkheid van het OMT,” aldus Agema. “Op het moment dat ons de hele tijd wordt voorgehouden, ‘wij volgen het OMT, het OMT is onafhankelijk,’ en het blijkt met bewijs niet zo te zijn – niet één keer, niet twee keer, maar Nieuwsuur heeft vier adviezen die gewijzigd zijn, zelfs tot in de notulen aan toe,” ging ze verder.

Dit is inclusief “de bescherming van verpleegkundigen. Dat is ongelooflijk belangrijk geweest. Er werd niet eerlijk gecommuniceerd dat het schaarste was maar dat het niet hoefde bij vluchtige contacten.”

“Op welke wijze gaat deze vertrouwensbreuk geheeld worden in de richting van die verpleegkundigen […] die allemaal zonder beschermingsmiddelen hebben gewerkt omdat dat zogenaamd niet nodig was?” vroeg Agema daarop.

Natuurlijk was het antwoord daarop van Paulusma een hele hoop leeg geblaat. Dat gaan we niet eens uitschrijven. Iets met “proces,” “verduidelijking,” “ik weet het niet” en “uh, ja… nee, vreselijk.” Maar, wilde ze nog wel kwijt, “ik deel het met u” dat Agema zo woedend is.

Agema nam daar logischerwijze geen genoegen mee. “Ik denk het toch niet helemaal,” zei de PVV’er daarom… Het gaat [hier] om de vertrouwensbreuk. Op tien februari werd onze complete voorraad beschermingsmiddelen verpatst! aan China – met goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrok er gewoon een vliegtuig vanuit Schiphol. En dat is niet eerlijk gecommuniceerd: ‘We hebben het niet omdat we de boel hebben verpatst’.”

“Nee, het is niet heel erg nodig,” beschreef Agema daarop de leugens van het kabinet, “als u vluchtige contacten heeft. En voor de huishoudelijke hulp is het ook niet nodig.”

“Maar de mensen gingen bij bosjes om! IK woon zelf in een wijk met heel veel ouderen. Ik zag ze gaan, met rode blosjes kwamen ze de deur uit, en de kinderen, in de auto… het was heftig. ‘We hadden er geen zicht op,’ zegt het OVV, maar er is ook gesjoemeld! Er zijn 13 zorgmedewerkers dood!”

Op Twitter kon Agema terecht rekenen op veel steun voor haar mooie interruptie:

Beetje domme vraag, er is geen enkele fractievoorzitter aanwezig, (op een één mans fractie na). Degeen die de zorg in hun portefeuille heeft doen het woord. Fleur Agema doet het geweldig, naar eer, gevoel en geweten. — shira (@shira95363076) February 16, 2022

Wat een top vrouw is Fleur Agema ,echt geweldig hoe ze het kartel fileert. — El_Commandante (@ElComma15935436) February 16, 2022

Ben geen fan van de P.V.V. door sommige van hun standpunten maar chapeau voor mevrouw Agema. #coronadebat — ronald engel (@ronaldengel) February 16, 2022

