Geert Wilders fileert Jesse Klaver: ‘CPN-achtige totalitaire reflexen komen naar boven!’

Geert Wilders vindt het volstrekt onacceptabel dat Jesse Klaver een onderzoek wil naar de financiën van FVD en PVV, én dat hij die partijen wil uitsluiten “van vertrouwelijke briefings.” Het zijn, zegt Wilders, “totalitaire reflexen” die doen denken aan de tijd toen GroenLinksers nog gewoon ouderwetse Communisten waren.

Tijdens het debat over de oorlog in Oekraïne ging Jesse Klaver héél ver. Want de GroenLinks-leider zei dat hij niet alleen Vladimir Poetin wil aanpakken, maar ook Néderlandse politici en partijen die hij niet afdoende anti-Rusland vindt. Er moet, zei hij, een “grootschalig onderzoek” komen naar de partijfinanciering van FVD én de PVV, en naar politici van die clubs. Daarnaast wil hij dat ze voortaan worden “uitgesloten van vertrouwelijke briefings.”

Het zijn het soort stalinistische maatregelen die we jaren niet gezien hebben in Nederland. Maar Klaver predikt ze – en is daar nog trots op ook.

Wilders fileert Klaver

Ondertussen heeft Geert Wilders gereageerd op de belachelijke actie van de antidemocraat Klaver.

“Klaver maakt rare sprongen in de laatste weken van zijn partijleiderschap,” zegt Wilders tegen De Dagelijkse Standaard. “Oude CPN-achtige totalitaire reflexen van muilkorven en uitsluiten van andersdenkenden komen naar boven.”

Er gaan inderdaad geruchten rond dat GroenLinksers hun ‘leider’ willen wippen. Hij heeft te dicht aangeschurkt tegen het kabinet, wat – denkt men – bij de gemeenteraadsverkiezingen zal resulteren in een forse nederlaag.

Wat betreft Wilders’ opmerking over de CPN: GroenLinks is inderdaad gevormd uit een fusie van verschillende radicaal-linkse partijen, waaronder de Communistische Partij Nederland. Als je dat in je achterhoofd houdt is het opeens niet zo heel verbazingwekkend dat Klaver steeds weer voor allerhande totalitaire maatregelen pleit… én dat hij één van de minst tolerante leden van het parlement is.

Gelukkig heeft Wilders er geen enkele moeite mee om het communistische beestje bij zijn naam te noemen, en Klaver een veeg om zijn oren te geven.

UPDATE: op Twitter voegt Wilders er nog even wat aan toe: