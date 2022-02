Jesse Klaver wil vrijheid afschaffen: ‘Doe onderzoek naar financiering partijen én sluit PVV en FVD uit van briefings’

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft zojuist in de Tweede Kamer gezegd dat hij wil dat er niet alleen harde maatregelen getroffen worden tegen Rusland zelf, maar ook tegen partijen die het overheidsnarratief niet steunen. Er moet een “grootschalig onderzoek” komen naar “partijfinanciering,” zei Klaver, en – oh ja – hij wil ook even dat FVD en PVV niet betrokken geen staatsgeheimen onder ogen krijgen.

Jesse Klaver grijpt de crisis tussen Oekraïne en Rusland met twee handen aan om andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de crisis zei hij zojuist namelijk dat partijen en mensen die volgens hem te lief zijn voor Poetin (of niet kritisch genoeg) aangepakt moeten worden.

“We moeten ons beschermen tegen de aanval op onze democratie van buiten maar ook van binnen,” aldus Klaver. “En daarom zal ik ervoor pleiten dat er een breed onderzoek komt naar de financiering van politieke partijen en van politici, en de banden die er zijn met Rusland.”

Maar dat is nog niet alles. Klaver wil nog verder gaan. Daarnaast, zei hij, “wil ik bij u, voorzitter, het voorstel doen om, mochten er nog vertrouwelijke briefings komen aan de Tweede Kamer, dat partijen als Forum voor Democratie en de PVV daarvan worden uitgesloten.”

“Op dit moment in de geschiedenis kunnen we dit gemarchandeer in ons parlement niet hebben en moeten we ons niet alleen beschermen tegen de Russen, maar ook tegen de invloed hier in Nederland,” concludeerde Klaver.