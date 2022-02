Geert Wilders reageert op oorlog Oekraïne-Rusland: ‘Flagrante schending, NAVO heeft enorm geblunderd’

PVV-leider Geert Wilders heeft de Russische aanval op Oekraïne veroordeeld. Er is, zegt hij, geen enkel excuus voor deze actie. Hij voegt wel toe dat de NAVO zelf enorm geblunderd heeft. Want de spanningen zijn ontstaan doordat een mogelijk lidmaatschap van Oekraïne niet werd uitgesloten.

Vanmorgen is de Russische oorlog tegen Oekraïne dan eindelijk begonnen. Vele slimme waarnemers waarschuwden hier al jaren voor. En ja, het is dan eindelijk zover. Triest, maar waar.

Wilders: “Geen excuus, NAVO geblunderd”

Geert Wilders heeft ondertussen ook gereageerd op de invasie. Hij maakt duidelijk dat hij een vergelijkbare positie inneemt als die van onze hoofdredacteur Michael van der Galien. Die noemde de oorlog “een wanstaltige agressie-oorlog” maar die helaas “wel uitgelokt is door de NAVO” vanwege de continue en “risicovolle expansiedrift” van het militaire bondgenootschap.

“De Russische inval in Oekraïne is een flagrante en te veroordelen schending van de Oekraïense soevereiniteit,” schrijft Wilders op Twitter.

Maar dan voegt hij toe. “Het Westen heeft enorm geblunderd door een NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne niet uit te sluiten.” “Maar,” gaat hij verder, “voor een Russische militaire inval is geen excuus te verzinnen.”

Dit is het natuurlijk precies.

Zoals Wilders zegt: vanuit ethisch oogpunt is er nooit een goed excuus om een soeverein land binnen te vallen. Maar vanuit internationale machtspolitiek kun je eigenlijk niet anders dan concluderen dat de NAVO deze situatie zelf helaas veroorzaakt heeft. Of dat de NAVO er in ieder geval de aanleiding toe heeft gegeven. Als gewoon werd uitgesloten dat Oekraïne ooit lid zou worden waren we nu niet in deze situatie belandt.