Geert Wilders woest dat erf uitgekochte boer gebruikt wordt voor asielzoekers: “Schandalig! We raken ons land kwijt”

Geert Wilders vindt het volstrekt belachelijk – of eigenlijk “schandalig” – dat het erf van een uitgekochte boer mogelijk gebruikt wordt als asielzoekersopvang. “Wij raken ons land totaal kwijt,” aldus de PVV-leider. En voedsel wordt ingeruild voor Arabieren.

Het Noordhollandsch Dagblad bericht vandaag dat er mogelijk vluchtelingen terechtkomen in Uitdam. Om precies te zijn: op het erf van een uitgekochte boer. Want, jawel, die locatie is “kansrijk” om als opvanglocatie te gaan dienen. Zowel de gemeente Waterland als de provincie vinden dat in principe een geweldig puik idee.

Geert Wilders: “Schandalig”

Alleen denkt Geert Wilders daar net een beetje anders over. De PVV-leider zegt het hele idee “schandalig” te vinden.

“Onze boeren moeten plaatsmaken voor gelukzoekers,” aldus Wilders op Twitter. “Onze voedselproducenten worden ingewisseld voor Afrikanen en Arabieren. We raken ons land totaal kwijt.”

Schandalig. Onze boeren moeten plaatsmaken voor gelukzoekers. Onze voedselproducenten worden ingewisseld voor Afrikanen en Arabieren. We raken ons land totaal kwijt. https://t.co/z1u2Xil6hZ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 10, 2022

Wilders wordt daarin gesteund door verreweg de meeste twitteraars die op zijn tweet reageren. “Tegenwoordig gebeuren er alleen nog maar schandalige dingen in ons eens zo fijne landje,” schrijft er één bijvoorbeeld. “Overheid vergeet, denk ik, wel een ding. Wanneer de burgers geen geld meer hebben kunnen wij ze niet meer onderhouden, al die allochtonen!! Want werken, dat woord kennen ze niet.”

Tegenwoordig gebeuren er alleen nog maar schandalige dingen in ons eens zo fijne landje. Overheid vergeet, denk ik, wel een ding. Wanneer de burgers geen geld meer hebben kunnen wij ze niet meer onderhouden, al die allochtonen!! Want werken, dat woord kennen ze niet. — Animal lover (@ReneePronk) February 10, 2022

Een andere twitteraars reageert net zo verbolgen. “Steeds meer mensen hebben moeite om hun rekeningen voor zorg, energie (+90%) en voeding te betalen, aow en pensioen worden gekort,” vat “Franpa” de situatie in Nederland samen. “En vervolgens blijven er gelukzoekers binnen komen die alles voor niets krijgen terwijl ze nooit één cent hebben bij gedragen. Weg met Rutte!!”

Steeds meer mensen hebben moeite om hun rekeningen voor zorg, energie (+90%) en voeding te betalen, aow en pensioen worden gekort. En vervolgens blijven er gelukzoekers binnen komen die alles voor niets krijgen terwijl ze nooit één cent hebben bij gedragen. Weg met Rutte!! — Franpa (@fcpas56) February 10, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kortom, als er een referendum gehouden zou worden over dit onderwerp zou de uitslag héél snel héél duidelijk zijn.