Gezondheidsraad zaagt aan de poten van 2G-beleid: ‘Geen medische redenen om tieners te boosteren’

De Gezondheidsraad laat zich dit keer iets minder gebruiken voor het vaccinatiebeleid van het kabinet. Waar ze in hun vorige advies nog voorzichtig pleitten voor de mogelijkheid om kinderen tussen de 5 en 11 jaar te laten vaccineren, zijn ze in hun advies voor jongeren een stuk terughoudender. Tieners tussen de 12 en 17 jaar zouden wat de Gezondheidsraad betreft niet hoeven te boosteren, omdat er geen medisch-wetenschappelijke redenen voor zijn te noemen.

De Gezondheidsraad drukt zich altijd voorzichtig uit in hun adviezen over coronavaccins en het nut van boosteren, maar eigenlijk zaagt dit aan de poten van het idee voor een 2G-beleid. Zij stellen namelijk dat een boostervaccinatie slechts zeer beperkte gezondheidswinst oplevert, óók voor adolescenten die onder de hoogrisicogroep vallen. Ze noemen specifiek de omikronvariant als argument om gevaccineerde adolescenten niet te boosteren.

En om het nog mooier te maken stellen zij dat de kans op een ziekenhuisopname door een omikroninfectie voor die groep gelijk is aan die van volwassenen. Als het voor tieners om die reden al weinig zin heeft om te boosteren, dan vul de rest zelf maar in!

Nou kijkt de Gezondheidsraad natuurlijk puur naar de gezondheidswinst die een boosterprik op kan leveren, maar zij weten net zo goed dat die QR-code aan het boostervaccin of een herstelbewijs gekoppeld is. Maar zoals ze volgens de Telegraaf zeggen: “De organisatie stelt dat het doormaken van een omicrongolf momenteel onvermijdelijk lijkt.” En de Gezondheidsraad is echt niet in de veronderstelling dat het een goede strategie zou zijn om alle adolescenten om de haverklap besmet te laten raken met het coronavirus om die QR-code maar te kunnen blijven houden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dus ja, nu brengen ze minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in een nóg lastiger parket. Hij krijgt straks namelijk lastige vragen en moet gaan bepalen of in ieder geval de adolescenten worden bevrijd van de QR-code. Doet hij dat niet, dan krijg je een heftige discussie over het nutteloos boosteren voor je vrijheid of het ontstaan van besmettingsfeestjes voor het behouden van de QR-code. En als de adolescenten wél worden vrijgesteld, dan zou dat ook voor volwassenen moeten gelden. Anders zit je namelijk met hetzelfde probleem. Succes Ernst!