Gezondheidsraad adviseert coronavaccins voor kinderen vanaf 5 jaar, terwijl slechts 0,61 procent in ziekenhuis belandt

De Gezondheidsraad adviseert om coronavaccins beschikbaar te stellen voor alle kinderen van vijf tot en met elf jaar. Om een of andere reden zou het prikken van die leeftijdsgroep gezondheidswinst opleveren, terwijl slechts 0,61 procent van de kinderen in die leeftijdscategorie in het ziekenhuis belandt.

De Gezondheidsraad is helemaal de weg kwijt. Kinderen hebben zelf nauwelijks last van het coronavirus, blijkt uit hun eigen data (via NU.nl). En we weten dat gevaccineerden het coronavirus nog steeds kunnen doorgeven. En ja, je hebt weliswaar minder kans om besmet te raken, maar bij langdurig contact met besmette mensen wordt dat effect tenietgedaan.

Daar komt nog eens bij dat het vaccineren van kinderen in die leeftijdscategorie er voor zorgt dat er minder vaccins beschikbaar zijn voor derdewereldlanden. Terwijl westerse landen dus blijven vaccineren tegen bestaande varianten, kan er op ieder willekeurig moment een nieuwe variant ontstaan in die landen. Tot nu toe lijken de vaccins daar tegen bestand, maar dat is geen garantie voor de toekomst.

De Gezondheidsraad dekt zichzelf ook goed in bij het advies voor coronavaccins voor kinderen. Via NU.nl: ‘Maar alle vormen van drang moeten vermeden worden’, aldus de Gezondheidsraad. Het hoeft niet, het levert weinig op en kinderen die wél gevaar lopen kunnen allang worden gevaccineerd. Volgens de Gezondheidsraad zou het reproductiegetal met zo’n 11 procent kunnen dalen als kinderen in die leeftijdscategorie zouden worden gevaccineerd. Maar geldt dat ook voor de omikronvariant en als de scholen openblijven? Die 11 procent daling maakt überhaupt niets uit als de besmettingscijfers zo gigantisch hoog blijven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De enige partijen die hiervan profiteren zijn de farmaceuten, die iedere kans aangrijpen om meer vaccins te kunnen verkopen voor de volle mep. Het advies van de Gezondheidsraad draagt daar enorm aan bij. Als het ze echt om het voorkomen van besmettingen te doen was dan had de Gezondheidsraad wel gezegd dat die vaccins beter naar derdewereldlanden konden gaan.