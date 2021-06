Van Houwelingen (FvD) over advies Gezondheidsraad om kinderen te vaccineren: “Zijn ze van de ratten besnuffeld?”

FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen noemt het advies van de Gezondheidsraad om kinderen te vaccineren tegen het coronavirus “bizar”. Hij ziet er geen enkel voordeel in en wijst op recentelijk onderzoek waaruit blijkt dat het zelfs mogelijk schadelijk is voor kinderen om te worden ingeënt met coronavaccins.

We gaan onze kinderen die zelf geen enkel (!) risico lopen massaal vaccineren terwijl net bekend is geworden dat dit voor hen mogelijk schadelijk is? Waarom? “Ten behoeve van een ander”? Werkelijk? Zijn ze van de ratten besnuffeld? Bizar! https://t.co/6o9BH0n8iM #trolleyprobleem — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) June 29, 2021

Het NRC-artikel waar hij naar verwijst legt precies uit waarom het positieve advies van de Gezondheidsraad veel te voorbarig is. Zo zou het vaccineren van kinderen slechts een “marginaal voordeel” opleveren voor anderen. En dat is precies de kern van het artikel: kinderen worden op deze manier gebruikt als immunologisch schild, terwijl er voor hen mogelijk toch meer nadelen aan kleven dan in eerste instantie werd gedacht.

We zien nu namelijk al enkele gevallen van hartontsteking (myocarditis) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis) bij jongeren na toediening van vooral het tweede Pfizer-vaccin. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is er een “waarschijnlijk verband” tussen de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) en myocarditis/pericarditis bij tieners en jongvolwassenen, meldt de NRC.

En dat is alleen nog maar wat uit recentelijk onderzoek is gebleken. Over effecten en bijwerkingen op de lange termijn is simpelweg nog niets bekend. Maar we weten wel dat dit bij het Mexicaanse griepvaccin in 2009 grandioos verkeerd ging. Ernstige bijwerkingen van dat vaccin kwamen pas negen maanden na de start van de vaccinatiecampagne in beeld.

De Gezondheidsraad mag zich dus best even achter de oren krabben en serieus ingaan op de vragen van Van Houwelingen. Ouderen zijn inmiddels al beschermd tegen de zware symptomen van Covid-19 en gevaccineerden kunnen het coronavirus nog steeds overdragen. Tel daar bij op dat ook kinderen en jongvolwassenen immuniteit opbouwen tegen het virus en vraag je dan nog eens af wat de meerwaarde van vaccineren van kinderen nou eigenlijk nog is.