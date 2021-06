Gezondheidsraad adviseert vaccinatie gezonde kinderen primair om ánderen te beschermen

De Gezondheidsraad adviseert om gezonde kinderen tussen de 12 en 17 jaar oud in te enten met het Pfizer/BioNTech coronavaccin. Ze erkennen dat het nauwelijks effect heeft voor de kinderen zelf, maar het zou wel helpen om ánderen te beschermen.

Gisteren vroeg PVV-Kamerlid Fleur Agema zich nog af of de Gezondheidsraad tot een positief advies zou komen, aangezien ze jaren geleden juist een negatief advies hadden gegeven voor het vaccineren van kinderen tegen waterpokken. Volgens dat advies wegen de meest voorkomende klachten, die voor kinderen een stuk ernstiger zijn dan wanneer ze Covid-19 krijgen, op tegen de gezondheidswinst die een vaccin op zou leveren. Liever waterpokken dan een vaccin, was toen de conclusie.

Voor coronavaccins maakt de Gezondheidsraad nu een hele andere afweging, meldt de NOS. In dit advies erkennen ze, net als bij het advies over vaccins tegen waterpokken, dat de gezondheidswinst minimaal is en dat kinderen nauwelijks klachten ervaren. Ze richten zich in dit geval juist op de kans op zeldzame klachten bij deze doelgroep.

Wat de Gezondheidsraad over de streep trok om tóch een positief advies te geven, is de redenering dat het “indirecte winst” op zou leveren voor de hele bevolking. “Het zal bijdragen aan het indammen van een mogelijke opleving van de epidemie in de winter en zo ook de ziektelast bij volwassenen terugdringen”, zeggen ze volgens de NOS. Dat argument zou je in principe ook kunnen maken voor het vaccineren tegen waterpokken, maar daar deden ze dat dan weer niet.

En om het nog vreemder te maken: de Gezondheidsraad erkent het risico op bijwerkingen van die vaccins voor deze groep. Ze noemen als voorbeeld meldingen van ontsteking van de hartspier en ontsteking van het hartzakje. Maar omdat dit “meestal mild” verloopt is dat het risico wel waard, ondanks het feit dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) hier nog steeds onderzoek naar doet.

Onze hoofdredacteur Michael van der Galien – zelf vader van een vier jarig meisje – denkt hier het zijne van: