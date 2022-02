GroenLinks en D66 gaan vol EU-dictatuur: ‘Bestraf Hongarije en Polen onmiddelijk! Geen geld voor Orban!’

Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat de Europese Commissie “financiële sancties” mag opleggen aan landen die volgens Brussel “de rechtsstaat” schenden. D66 en GroenLinks zijn daar hartstikke blij mee en eisen onmiddellijke actie tegen zowel Hongarije als Polen. “Geen Nederlands belastinggeld naar de herverkiezingscampagne van Orban,” aldus D66’er Sjoerd Wiemer Sjoerdsma.

Het Europees Hof van Justitie was altijd een pro-Brusselse rechtbank, maar nu is dat helemaal zo. De ‘rechters’ hebben namelijk besloten dat de Europese Commissie lidstaten die ‘de rechtsstaat’ volgens de machtige landen schenden financieel mogen bestraffen.

Voor GroenLinks en D66 is dat reden voor een feestje. Zij eisen namelijk onmiddellijke actie tegen twee Oost-Europese landen die geregeerd worden door conservatieve regeringen: Polen en Hongarije.

GroenLinks wil actie. Vandaag!

“Er is geen tijd meer voor excuses of uitstel,” zegt GroenLinks onder meer bij monde van Julia Verheul. “De Europese Commissie moet EU-fondsen voor Polen & Hongarije stopzetten om verder afbraak van de rechtsstaat te voorkomen.”

Reactie @groenlinks op de uitspraak van het Europees Hof: er is geen tijd meer voor excuses of uitstel, de Europese Commissie moet EU-fondsen voor Polen & Hongarije stopzetten om verdere afbraak van de rechtsstaat te voorkomen.https://t.co/Gua3nB0FDn — Julia Verheul (@verheul_julia) February 16, 2022

Sjoerd Sjoerdsma viert feest

D66-tuigkamerlid Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (die Wiemer is gaan gebruiken omdat hij uitgelachen werd vanwege zijn voor- en achternaam) is het daar helemaal mee eens. Fantastisch vindt hij het.

“Tijd om onmiddellijk het rechtsstaatmechanisme in te zetten tegen Hongarije en Polen,” aldus de D66-er. En dan glundert hij daadwerkelijk: “Geen Nederlands belastinggeld naar de herverkiezingscampagne van Orban!”

Tijd om onmiddellijk het rechtstaatmechanisme in te zetten tegen Hongarije en Polen. Geen Nederlands belastinggeld naar de herverkiezingscampagne van Orban! https://t.co/z4XFtm3CsZ — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) February 16, 2022

Let wel, dit is dus afkomstig van twee partijen die de afbraak van de rechtsstaat in óns land al jaren steunen. De grondwet wordt systematisch geschonden, toeslagengezinnen zijn financieel kapotgemaakt, er wordt routinematig gelogen tegen de Tweede Kamer… en deze twee partijen vinden dat allemaal best. In het geval van D66 heb je het zelfs over een partij die zich steeds weer schuldig maakt aan al dat misdadig gedrag.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat een hypocrisie. Het is eigenlijk ongelooflijk.