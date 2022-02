GroenLinks heeft zijn prioriteiten op orde: ‘Heemskerk heeft een regenboogpad. Eindelijk!’

Bij GroenLinks zijn ze hartstikke verheugd vandaag. Want het plaatsje Heemskerk heeft een eigen regenboogpad. Dit vanwege LHBTIQSPOXZ’ers. Je ziet, die partij heeft zijn prioriteiten echt op orde.

Nederlanders kunnen hun energierekening niet betalen en zitten de hele dag in de kou. Oekraïne staat in de fik. En er zijn weer talloze ‘immigranten’ op weg naar Europa. Maar waar maken GroenLinksers zich druk over?

Juist: of er wel genoeg regenboogpaden worden aangelegd.

Regenboog in Heemskerk 🌈 https://t.co/ZUuoLbJM8K — Nevin Ozutok (@NevinOzutok) February 25, 2022

Dit is natuurlijk waar de Nederlandse politiek anno 2022 op neerkomt. Dit zijn de moderne “principes” die wij moeten uitdragen: het neerzetten van een regenboogpad om te bewijzen dat we Deugen. Je lost er verder geen enkel probleem mee op. Maar, jongens, het lijkt zo verdomde tolerant. En dat is het enige dat telt.

Nou ja, dát, en natuurlijk het Grote Plan om de oude, conservatieve en culturele waarden van ons land voor eens en altijd af te schaffen. Want dat is natuurlijk waar al dat Deugen uiteindelijk écht toe dient.