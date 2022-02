Hoe zou Amerika reageren als Rusland kruisraketten plaatste op Cuba en in Mexico, en Canada lid wil maken van alliantie?

Amerika en de Europese Unie roepen heel hard dat Rusland het maar moet accepteren dat Oekraïne mogelijk lid wordt van de NAVO én van de EU. Maar dat is totaal gestoord. Want hoe zouden wij reageren als de rollen omgedraaid waren.

In de Baltische Staten staan kruisraketten en ander militaire materiaal van Amerika / de NAVO. Met deze wapens kunnen Russische steden als Sint Petersburg bereikt worden. Ze staan letterlijk in Ruslands achtertuin.

Nu hebben Amerika, Oekraïne en de EU het erover dat ze eigenlijk willen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Die wens is jaren geleden al uitgesproken, en ze lijken daar nu daadwerkelijk werk van te maken.

Nou moet je je eens voorstellen dat je Rusland bent. Hoe zou jij daarmee omgaan?

Om dat beter te begrijpen draaien we de rollen even om. Stel: Rusland is het machtigste land op aarde. Het plaatst vervolgens kruisraketten en andere militairen middelen op Cuba en in Mexico. Dat is natuurlijk al bedreigend genoeg voor Amerika. Maar vervolgens gaat Rusland nog een stap verder: het kondigt een op handen zijnde militaire alliantie aan met Canada.

Hierdoor weet Amerika zich feitelijk omsingeld. Áls Rusland wil kan het vanaf verschillende kanten de aanval openen op de Verenigde Staten. Het zal niet makkelijk worden om Amerika zo te verslaan, maar de strategische en geopolitieke positie is er om heel wat ellende te veroorzaken.

Hoe zou Amerika daar op reageren?

Nou, in de vorige eeuw hebben we zoiets gezien. Toen was de Sovjet-Unie bezig met Cuba. Dat is de bekende raketcrisis van 1962. Wat Amerika toen deed? Diens generaals eisten een militaire oorlog. President John F. Kennedy slaagde er uiteindelijk in om, via een blokkade, Moskou zich terug te laten trekken. Maar als de Sovjets dat niet hadden gedaan, dan was het oorlog geweest. 100% zeker. En dan niet zomaar een oorlog, maar een kernoorlog.

En dat was maar één land, namelijk Cuba. Nu moet je je voorstellen dat Rusland zoiets ook doet met Mexico én Canada. Want laten we niet vergeten: de Baltische Staten zijn ‘gepakt’ door het Westen, Polen ook, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Bulgarije. Gewoon alles dat ooit in de invloedssfeer lag van de Sovjets, en dus van Rusland, is nu “van” of “bij” het Westen.

Kunnen we dus ophouden met dat quasi-gemoraliseer over ‘soevereine staten’ die ‘mogen doen en laten wat ze willen, en Rusland moet dat maar accepteren’? Omgekeerd zouden we dat óók niet doen.