Hugo de Jonge (CDA) reageert als door een wesp gestoken op kritiek Onderzoeksraad

Voormalig coronaminister Hugo de Jonge vindt het bijzonder vervelend dat de Onderzoeksraad OVV hem heeft durven bekritiseren vanwege de malafide manier waarop hij de coronacrisis te lijf is gegaan. Het is, stelt De Jonge, allemaal onzin. En dat raadje zou zich eigenlijk maar kapot moeten schamen.

Je hebt het als je een beetje kritisch bent natuurlijk altijd nogal snel voor elkaar, maar toch is het leuk om te zien dat Hugo de Jonge pislink is. Hij vindt de kritiek van de Onderzoeksraad op zijn functioneren (en dat van de hele regering) namelijk totaal niet kunnen.

In een officiële reactie op het onderzoek stelt De Jonge dat de Onderzoeksraad te weinig kijkt naar de maatregelen die het kabinet nam toen de coronapandemie net begon. En trouwens, zegt hij, het is volstrekt belachelijk om te stellen dat verpleeghuizen genegeerd werden zodat er zich daar een stille ramp kon voltrekken waardoor duizenden ouderen nodeloos het leven lieten. Oh, en er werd ook helemaal niet te weinig getest. Echt niet!

Volgens De Jonge is het onderzoek dan ook niet in staat om “de context van destijds, de grote onzekerheid, de enorme schaarste, de hoge verwachtingen, de paniek en de emotie, de tijdsdruk en de in zeer korte tijd gemaakte beleidskeuzes scherp te krijgen.”

Met andere woorden, waar de Onderzoeksraad dat hij er een puinhoop van heeft gemaakt vindt De Jonge juist dat het de Raad is die gefaald heeft. Want ook dat gezeur over die bejaarden slaat nergens op. Oké, de verpleging had geen bescherming en ja, ouderen moesten in hun eentje zielig wegkwijnen, maar hij en de rest van het kabinet bedoelden het heus goed. Ofzo.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is een enorme schande voor ons land dat deze man zich toen minister van Volksgezondheid mocht noemen… en ook nu nog minister is. Want zelfs als minister van Wonen is hij volstrekt ongeschikt.