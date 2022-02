Interview met Thierry Baudet: ‘De afkeer die D66 van ons heeft is geheel wederzijds’

De afgelopen dagen hebben zowel D66 als GroenLinks FVD uitgesloten van samenwerking – niet alleen op landelijk, maar ook op lokaal niveau. De Dagelijkse Standaard sprak hierover met FVD-leider Thierry Baudet. Zijn antwoord? Er is geen haar op het figuurlijke hoofd van FVD dat ook maar overweegt om met die partijen samen te werken. Hun uitsluiting is dus puur een spel voor de bühne. Ook had Baudet interessante opmerkingen over JA21 (controlled opposition) én over onze mogelijkheid om in de politiek daadwerkelijk iets te veranderen.

1. Op Twitter heb jij laten weten dat FVD geen enkele zin heeft te gaan regeren met de neocommunisten van GroenLinks. Dit is natuurlijk niet meer dan logisch. GL is immers een neocommunistische partij.

Maar wat vind je dan van radicaal-progressieve partijen als D66? Is het niet zo dat die FVD-haters – die voor het doden van ongeboren baby’s én ‘nutteloze’ (hun gedachten) ouderen zijn – óók totaal niet met jullie kunnen samenwerken? Zij sluiten júllie wel uit, maar is dat niet wederzijds?

De afkeer die D66 heeft van ons is geheel wederzijds. Met mensen die Nederland willen doen opgaan in een Verenigde Staten van Europa, die de economie om zeep helpen door onbetaalbare en absurde ‘klimaatplannen’, die de grenzen wagenwijd openzetten voor honderdduizenden kansarmen uit Afrika en het Midden-Oosten; met mensen die het referendum hebben afgeschaft en de Covid-tirannie willen voortzetten en intensiveren kunnen wij niet door één deur.

Dat betekent dus ook dat de mensen écht iets te kiezen hebben op 16 maart. Ga je voor verandering, dan moet je bij ons wezen. Wil je meer van hetzelfde, dan kun je stemmen op één van de partijen van het kartel.

2. Als hoofdredacteur van DDS valt het me op dat veel nieuwe ‘rechtse’ partijen continu willen DEUGEN. Want ze willen graag meedoen met de zittende macht. Maar in mijn ogen betekent dit dat zij eigenlijk niet meer of minder dan een wolf in schaapskleren zijn. Als je op JA21 stemt, om maar een voorbeeld te noemen, krijg je na de verkiezingen en een enorme klap te verwerken omdat ze je als echt rechtse kiezer op elk punt zullen verraden. Hoe zie jij dat?

Een stem op JA21 of op BBB is een stem op het bestaande systeem. Met wat mitsen en maren onderschrijven die zogenaamd ‘fatsoenlijk rechtse’ partijen namelijk gewoon het staande beleid. Van de coronaregels en de vaccinatie-programma’s tot de abortuswetgeving; van de oorlogszucht van de NAVO en de stupide confrontatiepolitiek richting Rusland tot het ontzien van het WEF en het sluiten van de ogen voor false flags zoals 9/11.

Ze gaan volledig mee in het bestaande metanarratief. Zie ook het waanidee dat we CO2 moeten verminderen, laatst twitterde Annabel dat nog! Of dat stikstof een probleem zou zijn, daar hoorde ik Caroline van der Plas onlangs over!

Deze partijen vinden dat ‘echte’ asielzoekers hier altijd welkom moeten zijn, dat Europese samenwerking goed en nodig is…noem het allemaal maar op. Je hebt er dus helemaal niets aan – zoals je ook niets hebt aan Boris Johnson of Bart de Wever. Het is schijnoppositie, controlled opposition, die dienstbaar is aan de bestaande ‘fatsoensmacht’ van media en partijkartel. Ze willen een schouderklopje van de gevestigde macht en dingen op detailpunten een beetje anders doen. Maar geen compleet andere politieke richting.

Ikzelf zou er dus ook nooit op stemmen en ik ‘kan’ er ook niets mee – ik snap niet wat iemand leuk of interessant zou kunnen vinden aan JA21 of BBB, of hoe iemand kan geloven dat die partijen ook maar een deuk in een pakje boter zouden kunnen slaan.

3. In een recente podcast heb jij uitgelegd dat je eigenlijk maar weinig fiducie hebt in de politiek om onze huidige problemen op te lossen. Zie je nog wel licht aan het einde van de tunnel, al was het maar in de vorm van een parallelle samenleving, of denk je dat het echt einde oefening is uiteindelijk?

Ik denk dat we deze strijd gaan verliezen – tot mijn grote verdriet en spijt verwacht ik dat onvoldoende mensen snappen wat er gaande is en durven te kiezen voor verandering. Dat betekent dat er vermoedelijk een sociaal kredietsysteem gaat komen naar Chinees model, dat er een persoonlijk CO2-budget komt en dat de Europese identiteit zodanig wordt verdund door alsmaar voortgaande massa-immigratie, genderpolitiek, ‘excuses’ voor het verleden, afschaffen van feestdagen, moderne architectuur, enzovoorts, dat er geen vrije, democratische samenleving meer zal bestaan in – pakweg – 2030.

Dat is wat ze de Great Reset noemen, en de elites wereldwijd zijn vastberaden die globalistische tirannie te vestigen, goedschiks danwel kwaadschiks.

Echter: de menselijke spirit is natuurlijk niet uit te roeien. Dus de toorts van vrijheid en beschaving zal worden doorgegeven, alleen niet meer in alle openheid. We zullen verbannen worden naar de catacomben, ondergronds, we zullen moeten leven in diaspora, in exile, in innere emigration.

Maar juist daarom blijf ik doen wat ik doe: om ons voor te bereiden op de totale ineenstorting, op de vestiging van de neocommunistische dicatuur die ze voor ogen hebben. We hebben nog een beetje tijd – en die tijd moeten we goed gebruiken om een infrastructuur te bouwen zodat we in elk geval kunnen overleven.