Joe Rogan en Maajid Nawaz: ‘WEF en politiek gebruiken corona om via Digitale ID een Chinees sociaalkredietsysteem in te voeren’

De Britse journalist en voormalig radiopresentator Maajid Nawaz is langsgekomen bij de podcast van Joe Rogan. Wat hij daar vertelde was voor veel mensen ronduit schokkend. Want hij legde – onderbouwd – uit dat het World Economic Forum (WEF) en de politieke elites de coronacrisis gebruiken om een Chinees-achtig sociaalkredietsysteem op te zetten in het Westen. Dát is, zei Nawaz, waar de QR-codes, de vaccinatieplichten, en straks de Digital ID én Digitaal Geld toe dienen.

In januari mocht Nawaz – die ontslagen werd bij radiozender LBC omdat hij de euvele moed had te zeggen dat hij, hoewel hij twee keer geprikt was de booster niet zou nemen – langskomen bij de Joe Rogan Experience. Vervolgens duurde het ellenlang tot de aflevering eindelijk online werd gezet. Gasten met wie Rogan éérder praatte zagen hun afleveringen wel verschijnen, maar die van Nawaz bleef afwezig.

Het zorgde voor flink wat onrust, niet in de laatste plaats bij Nawaz zelf die vreesde dat Rogan had toegegeven aan de censuur van de coronafascistas. Uteindelijk bleek die angst ongegrond. Dit weekeinde is de aflevering namelijk online gezet… en deze heeft onmiddellijk voor opschudding gezorgd.

Sociaalkredietsysteem

In het gesprek legt Nawaz namelijk uit dat de hele coronacrisis volgens hem gebruikt wordt door de elites – de politiek en organisaties als het WEF – om onze manier van leven te transformeren.

“Wat hier gebeurt,” zei Nawaz, “is een revolutie. Een revolutie van de zittende macht. Een revolutie van boven naar onder.” Het grote doel? Een sociaalkredietysteem invoeren op Chinese leest.

Ook de voormalige Britse premier Tony Blair werd bekritiseerd door Nawaz. Want mensen denken dat die wil dat de lockdown afloopt, maar zoals Nawaz uitlegde is dat niet helemaal waar. Hij wil een einde aan de lockdown als alle maatregelen als Digital ID en dergelijke eenmaal zijn ingevoerd.

Zowel Blair als het WEF, ging Nawaz verder, zijn behoorlijk open voor hun plannen. Klaus Schwab heeft een boek geschreven over “The Great Reset,” waarin hij gewoon uitlegt hoe hij en zijn onderlingen onze maatschappij willen veranderen. Ook Blair spreekt er openlijk over. En tenslotte schept Schwab met enige regelmaat op dat het WEF “regeringen geïnfiltreerd” heeft. In 2017 noemde hij zélf als voorbeelden: Justin Trudeau, Emmanuel Macron, én veel van hun mede-kabinetsleden in hun landen, aldus Nawaz.

It’s out in the open for everyone to see. pic.twitter.com/VzAIGiBnCP — Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) February 20, 2022

Vervolgens legde Nawaz heel helder uit waarom digitaal geld uitgegeven door overheden een enorm gevaar gaan vormen voor onze vrijheid. In Engeland heeft de minister van Financiën namelijk al uitgelegd dat dit geld “programmeerbaar” wordt. Wat hij daarmee bedoelt is, en dit zegt hij zélf als geciteerd door Nawaz, dat als je werkgever of overheid vinden dat jij iets beter niet kunt kopen, dat je je ‘digitaal geld’ daar dan niet voor kunt gebruiken. Je kunt per maand, zeg, twee hamburgers kopen. Maar als je die twee gebruikt hebt dan is het op, en kun je er alleen nog maar gezond voedsel mee kopen. Feitelijk is het dus geen geld meer, maar een (voedsel-) bon.

Let wel, dit is wat de Britse regering zélf zegt, zei Nawaz met artikelen uit de mainstream pers ter ondersteuning van zijn argument:

Natuurlijk kunnen we onze lezers ook deze clip, van Rogan en Nawaz die de draak steken met Klaus “Darth Vader” Schwab niet onthouden:

#rogan and #MaajidNawaz mocking #KlausSchwab Schwab during their interview, adding Star Wars Darth Vader music while listening to the #WEFGate executive chairman ranting on like a pound shop bond villain. pic.twitter.com/yymxfBErB1 — Irene Klaver @53 (@IreneKlaver) February 21, 2022

Oversterfte

Daarnaast hadden Nawaz en Rogan een interessant gesprek volgens veel luisteraars/kijkers over de enorme sterftecijfers in veel Westerse landen. Volgens een flink aantal experts zijn veel van die doden niet veroorzaakt (niet direct tenminste) door COVID-19. Dus wat is er dan aan de hand?

In Nederland zijn hier onder meer vragen over gesteld door Pieter Omtzigt. Want ja, ook in Nederland is er een enorme oversterfte en ook hier is die niet te verklaren door COVID-19 alleen.

Totalitaire volksgezondheid

In het gesprek zei Nawaz ook dat vaccinatieplichten er feitelijk op neerkomen (dat is het argument van regeringen tenminste) dat de ene persoon gedwongen wordt iets in zich te laten spuiten om een ánder te beschermen. Maar dat is in het Westen nog nooit gebeurd. Het was altijd “mijn lichaam, mijn keuze,” aldus Nawaz.

“Als ze dat willen veranderen dat zou daar een referendum over moeten komen,” ging hij verder. “Dit is zo’n fundamentele verschuiving in de relatie die wij hebben met de staat” dat de burgers zich hierover moeten kunnen uitspreken. Want deze totalitaire volksgezondheid-dictatuur kan natuurlijk veel verder gaan.

If they can Mandate a Vaccine Can they Mandate you giving up a Kidney to Save someone else? @joerogan @MaajidNawaz #JoeRogan #MaajidNawaz pic.twitter.com/zZjeZkaphY — Peter Lardelli (@QuestCovidTruth) February 20, 2022

Wappies

Nawaz en Rogan fileerden ook de mainstream media even die voortdurend mensen die aan COVID overlijden wegzetten als anti-vaccinatiegekkies, als wappies. Daarbij gebruikten ze een voorbeeld van die dag zelf, van een coach van een gewichtsheffer. Die werd door de media “anti-vaxxer” genoemd. Maar wat blijkt als je de verhalen zelf leest? Dan zie je ergens onderaan dat hij wel degelijk geprikt was, en dat hij korte tijd na zijn ‘vaccinatie’ ‘COVID’ kreeg en er aan overleed.

Ook Nawaz zelf heeft hier ervaring mee. Want hij wordt óók anti-vaxxer genoemd, terwijl hij zelf twee doses ontvangen heeft van Pfizer. Hij nam alleen geen booster. Maar ook hij is zogenaamd een ant-vaxxer-gek.

Je kunt de hele aflevering van het gesprek tussen Joe Rogan en Maajid Nawaz kijken of luisteren op Spotify:

