‘Kapitein’ Yves Gijrath: Nilüfer Gündogan geschorst vanwege seksueel overschrijdend gedrag jegens vrouwen

Media-ondernemer en podcaster (samen met Erik de Vlieger) Yves Gijrath zegt dat Nilüfer Gündogan geschorst is door Volt omdat ze zich seksueel grensoverschrijdend gedragen heeft ten opzichte van vrouwelijke medewerkers. Gündogan was ooit getrouwd, maar is (ook) geïnteresseerd in vrouwen en dringt zich aan hen op. Dat zegt Gijrath waarbij hij zich baseert op “twee bronnen binnen Volt.”

Er is de afgelopen tijd veel gezegd over de schorsing van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan door haar partij Volt. Natuurlijk kan ze in het parlement doen en laten wat ze wil; Volt heeft daar niets over te zeggen. Haar positie wordt beschermd door de Grondwet. Dus als ze op haar strepen staat kan ze gewoon doen en laten wat ze wil.

Hoe dan ook, mensen vragen zich af waarom ze eigenlijk geschorst is. Want fractieleider Laurens Dassen is er best met gestrekt been ingegaan. Van zijn gezichtsuitdrukkingen was het duidelijk dat het hem in ieder geval echt aan het hart ging. Daardoor was het toch wat opmerkelijk als het puur om schelden en schreeuwen ging.

Nou, zegt Gijrath: de echte reden is dan ook niet slechts “wangedrag.” Nee, Gündogan zou seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd hebben ten opzichte van vrouwelijke medewerkers. En dat zou natuurlijk verklaren waarom a) Volt er zo hard is ingegaan en b) waarom de partij zegt dat de slachtoffers doodsbang zijn om hier openlijk over te praten.

Kijk naar Gijraths uitleg bij VI Vandaag:

Zo.

Opmerkelijk genoeg heeft VI Vandaag Gündogan en haar advocaat gevraagd naar een reactie… maar die twee lieten het afweten.