Leidse haathoogleraar Wim Voermans eist actie tegen FVD: ‘partij die tot geweld inspireert!’

Hoogleraar Wim Voermans – staatsrecht, Leiden – heeft op Twitter maar weer eens actie geëist tegen FVD. Volgens Nieuwsuur jaagt die partij namelijk “samenzweringstheorieën én daarop geïnspireerd geweld” aan.

FVD-hater Wim Voermans heeft weer een nieuw excuus gevonden om die partij de mond te snoeren. Hij heeft namelijk een reportage gezien van Nieuwsuur waaruit zou blijken dat FVD “samenzweringstheorieën” aanjaagt. En vindt hij levensgevaarlijk. Ofzo.

“Goede reportage van Nieuwsuur over tribunalen, samenzweringstheorieën en daarop geïnspireerd geweld,” aldus meneertje. “FVD wordt als aanjager genoemd. Gevaarlijke ontwikkeling. Politieke partij die vanuit de Kamer tot gewelddadige actie inspireert, moet daarop worden aangesproken. Stop het geweld.”

Goede reportage #Nieuwsuur over #tribunalen #samenzweringstheorieen & daarop geïnspireerd geweld. #FvD wordt als aanjager genoemd. Gevaarlijke ontwikkeling. Politieke partij die vanuit de Kamer tot gewelddadige actie inspireert, moet daarop worden aangesproken. Stop het geweld — Wim Voermans (@wimjmvoermans) February 21, 2022

Let wel, er is dus letterlijk helemaal geen geweld geweest. Tenminste, niet van FVD’ers of aanhangers van die partij. Datzelfde kunnen we natuurlijk niet zeggen over de zogenaamde ANTIFA-linkse malloten die FVD tot op het bot haten, en die met grote regelmatig alles en iedereen in hun pad aan gort slaan.

Prof. Lucas Bergkamp heeft dan ook wat op- en aanmerkingen bij de tweet van Voermans. “Hoe kan men bepalen of enige theorie ‘inspireert’ tot geweld?” schrijft hij. “Dat is een belangrijke vraag want indien men ‘geweldsinspiratie’ gaat bestrijden moet men eerst een goed begrip hebben en dan die bestrijding niet selectief ter hand nemen.”

Hilarisch genoeg reageert de leugenaar Voermans hierop met: “Nu niet de andere kant opkijken… FVD riep hier rechtstreeks en uitdrukkelijk toe op.”

Zoals bekend Twitteraar Annelies daar weer op zegt is dat de grootst mogelijke onzin. Zij vraagt dan ook aan Voermans of hij even een video of citaat kan doen toekomen van FVD-Kamerlieden die “rechtstreeks en uitdrukkelijk oproepen tot geweld.”

Oh? Zou u mij de video of het citaat kunnen doen toekomen waarin Kamerleden van FVD rechtstreeks en uitdrukkelijk oproepen tot geweld? — Annelies (@annstrikje) February 22, 2022

Gek genoeg had Voermans daar geen antwoord op.

Natuurlijk heeft hij dat ook niet. Want FVD’ers hebben dat soort oproepen helemaal niet gedaan. Nee, wat Voermans doet is opmerkingen over “tribunalen” en “burgerlijke ongehoorzaamheid” verkrachten en vervolgens bestempelen tot “gewelddadig.” Geen normaal mens die aan die twee termen geweld verbindt, maar hij doet dat wel.

Schandelijk. Goddank dat uit de antwoorden op zijn tweets blijkt dat maar heel weinig mensen nog in dat soort flauwekul trappen.