‘Liever dood dan slaaf!’ #ConvoyNederland truckers en boeren blokkeren Binnenhof

De revolutie tegen het neocommunistische coronabeleid van de coronafascisten is wereldwijd begonnen met truckersdemonstraties in Canada. Nou, deze geweldige actie is duidelijk overgewaaid naar Nederland. Want in Den Haag is het hele Binnenhof nu geblokkeerd door leden van #ConvoyNederland, zowel truckers als boeren. Hun motto: ‘Liever dood dan slaaf!’

Het zijn schitterende beelden om te zien: Nederlandse truckers en boeren die vandaag Den Haag zijn binnengereden en het Binnenhof helemaal geblokkeerd hebben. Niet als een soort van daad van terrorisme, maar als daad van verzet tegen ronduit dictatoriaal beleid dat er totaal en compleet op gericht is ons onze vrijheid definitief af te nemen.

🇳🇱 In de vroege ochtend rijden zaterdag(rond zes uur) de eerste trucks de hoofdstad binnen en blokkeren de toegang tot het Binnenhof. De eerste veertig trucks belegeren het parlement. Vanuit allerlei richtingen stromen de #vrijheidskonvooien binnen volgens #convoynederland pic.twitter.com/gZ4jOivfiQ — Kees71 (@Kees71234) February 12, 2022

Zowel de truckers als de boeren hebben spandoeken en vlaggen bij zich waarop het schitterende motto staat: liever dood dan slaaf.

De waardeloze politie – die niet het volk dient maar de zittende macht – probeert de boeren tegen te houden, maar die glippen overal doorheen.

“Tegen het negeren van aanwijzingen van de politie en het overtreden van verkeersregels zal worden opgetreden,” laat de politie weten. De truckers en boeren wordt verteld dat ze maar lekker moeten protesteren op het Malieveld. Want tegenwoordig leven we in een wereld waarin de autoriteiten bepalen waar, wanneer, en hoe mensen mogen demonstreren… en als ze niet alles precies zo doen als Vadertje Staat wil, dan wordt er met geweld op ze ingeslagen.

Het stroomt vol in Den Haag, de stadsbussen moeten het centrum al mijden. Geweldig! Nederland komt in verzet! #TruckersForFreedom pic.twitter.com/e4vJqcFcqA — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) February 12, 2022

Ondertussen zeggen de truckers zelf dat ze bereid zijn om “weken” te blijven; wat maar nodig is om het stalinistische coronabeleid inclusief QR-code helemaal van tafel te vegen. Want, zeggen zij, “genoeg is genoeg.” “Rutte moet weg,” voegen ze er aan toe. En “vrijheid” gaat hen boven alles.

Op Twitter kunnen de leden van het Freedom Convoy Netherlands op heel veel steun rekenen, hoewel er natuurlijk ook een paar zielige kartellemmingen zijn die het allemaal heel erg vinden.