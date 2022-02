Ministerie VWS in interne mails: ‘Houd mensen worst van meer vrijheid voor om gedragsverandering af te dwingen’

Uit interne emails van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat de ambtenaren met elkaar manieren bespraken om “gedragsverandering” af te dwingen door mensen de “worst” voor te houden van “vrijheid.” Hiermee worden alle complottheorieën dus weer eens bewaarheid.

Mailtje uit de WOB-verzoeken (zie: https://t.co/eZ5mqHPSuS). Minder vrijheidsbeperkingen in de toekomst als “worst” aan mensen voorhouden om “gedragsverandering” te realiseren. #coronabedrog pic.twitter.com/wq9XHuTKi3 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 10, 2022

“Qua draagvlak,” stelt de auteur van de email in kwestie, “als het gaat om gedragsverandering gaapt er nogal eens een gat tussen de (intentionele) bereidheid tot verandering en het feitelijke gedrag.” Vervolgens stelt de auteur dat je hiervoor ook kunt kijken naar hoe de controleapps gebruikt worden in Nederland in vergelijking met het buitenland.

En dan komt het. “Wellicht dat het gat hier minder groot is als de worst wordt voorgehouden dat er in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen zullen zijn?”

Dit zijn dus letterlijk termen die gebruikt worden intern. De worst voorhouden dat er minder vrijheidsbeperkingen zullen zijn. Let wel, als je iemand een worst voorhoudt is dat overduidelijke manipulatie – en vaak nog gebaseerd op een leugen ook. Je lokt iemand ermee in de val en laat ze bewegen in een richting waarin ze eigenlijk niet wíllen bewegen.

In een normaal land – een functionerende democratie en een rechtsstaat – zou dit niet gebeuren.