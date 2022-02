“Nederland is een dictatuur”: Wilders doet niet mee aan ‘debat over omgangsvormen’

Geert Wilders heeft het bestuur van de Tweede Kamer laten weten dat de PVV niet meedoet aan het achterlijke debat over “omgangsvormen.” Want, zegt hij, parlementsleden moeten kunnen zeggen wat ze willen, zolang ze tenminste niet oproepen tot geweld. Nederland lijkt, zegt hij, wel een dictatuur geworden. Een Deugdictatuur. En daar wil hij niets mee te maken hebben.

Deze week gaan de hypocrieten van de Tweede Kamer met elkaar “in gesprek” over “omgangsvormen” in het parlement. De idee hiervan is, vanuit het kartel, dat de enige twee echte oppositiepartijen FVD en PVV te kritisch zijn, dat dit slecht is voor het imago van het kartel, en dat ze daarom gedwongen moeten worden zich anders te uiten.

Logischerwijze is Geert Wilders niet van plan het achterlijke debat bij te wonen. Dat heeft hij laten weten aan de Kamervoorzitter, en hij bevestigt dat nog eens op Twitter.

“Nederland is een dictatuur,” schrijft Wilders. “Democratisch gekozen partijen worden uitgesloten, de vrijheid van meningsuiting in het parlement beperkt. Maar onze grondwettelijke vrijheid is ononderhandelbaar. Daarover gaan we ook niet in debat [aanstaande] donderdag. Bekijk het maar. We accepteren geen inperking.”

NL is een dictatuur. Democratisch gekozen partijen worden uitgesloten, de vrijheid van meningsuiting in het parlement beperkt. Maar onze grondwettelijke vrijheid is ononderhandelbaar. Daarover gaan we ook niet in debat as donderdag. Bekijk het maar. We accepteren geen inperking. pic.twitter.com/BOfs9002Ri — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 14, 2022

Het is nog niet bekend of FVD het debat hierover ook gaat boycotten, of dat de ploeg van Thierry Baudet er wél bij wil zijn in een laatste wanhopige poging het vrije woord nog te reden in de Kamer.

