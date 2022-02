‘Wat een verademing’: Vera Bergkamp (D66) heeft milde Covid-19… en dus is Martin Bosma (PVV) Kamervoorzitter

Omdat D66’er Vera Bergkamp corona heeft (met milde symptomen, dus we hoeven ons nergens zorgen over te maken, mevrouw ervaart het als een lichte griep) was Martin Bosma vandaag Kamervoorzitter. Twitterend Nederland was daar maar wat blij mee. “Wat een verademing als voorzitter,” is de algemene teneur.

D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp heeft een positief testresultaat geproduceerd, waardoor ze voor haar helaas niet aan het werk kan de komende dagen. Dat laat de neodemocraat, die er vooral om bekendstaat dat ze de oppositie systematisch de mond snoert, vandaag weten op Twitter.

Helaas vanochtend positief getest op corona. Gelukkig milde klachten. Debat over de omgangsvormen (morgen) moet ik helaas laten verzetten. — Vera Bergkamp (@Vera_Bergkamp) February 16, 2022

Twitterend Nederland is maar wat blij

Hoewel we haar natuurlijk allemaal het beste wensen – ik heb in mijn eigen familie gezien dat het echt wel een kutziekte kan zijn, dus ook ik wens haar een snelle verbetering toe en een goede gezondheid – is Twitterend Nederland best verheugd dat ze momenteel afwezig is. Want hierdoor is PVV’er Martin Bosma momenteel voorzitter (hij is normaal vice-voorzitter). En Bosma doet het volgens de meeste waarnemers fan-tas-tisch.

Ieders politieke overtuiging doet er niet zoveel toe maar kunnen we het er allemaal over eens zijn dat Martin Bosma een veel betere Voorzitter is dan Bergkamp? Onpartijdig en brengt rust in het debat. pic.twitter.com/lqT8XIk0WY — Captain Mainwaring (@AlleyMan4) February 16, 2022

Bij dit debat is goed zichtbaar dat @Vera_Bergkamp waarschijnlijk de slechtste TK-voorzitter van de laatste jaren is. Wat een rust met @Martinbosma_pvv Maar ja Martin Bosma zit er niet voor het kabinet. #coronadebat — Paul Keus (@paulkeus) February 16, 2022

goh wat naar zeg, beterschap 😊 Blijf je dan weg voor de aankomende zeg ..10 jaar of zo? Lijkt mij fijn — Susanne W (@Susanne1963W) February 16, 2022

Hebt u gezien hoe voortreffelijk het #coronadebat verloopt, zonder gezeur en akelige incidenten?

Tevens een ontspannen en goede sfeer terwijl het onderwerp toch behoorlijk zwaar is.

Goede voorzitter toch, die @Martinbosma_pvv ? — Deon (@Deon10000) February 16, 2022

Fijn. Eindelijk normale debatten zonder constante interruptie van uw zijde. Die onderbrekingen die ik van u moet horen zijn zeer storend en komen niet ten goede van het debat en de sfeer. Ziek maar goed uit, een jaar of tien. — Gerard von Gevers (@gerardvongevers) February 16, 2022

Gelukkig dat Martin Bosma die wél capabel is als Kamervoorzitter het dan overneemt. Wat een verademing. — RuknaarRechts (@ruknaar) February 16, 2022

Dat Martin Bosma keer op keer, ook nu weer, laat zien dat híj́ de vergaderingen v d TK wél in goede banen kan leiden, toont falen Vera Bergkamp genadeloos aan. ‘t Voorzitterschap is te belangrijk om ‘t via handjeklap iemand in de schoot te werpen. #Bosma #coronadebat #knettergek — Toon Sesink (@Toon_Sesink) February 16, 2022

Niemand gunt een ander een ziekte, en we hopen dan ook dat Bergkamp heel snel herstelt zodat we ze weer aan het werk kan. Maar het zou bijzonder goed – dare I say it: gezond! – zijn voor de democratie als Bosma het stokje definitief zou overnemen. Niet alleen omdat hij objectief gezien beter is, maar ook omdat het sowieso een historische fout is om de voorzitter voort te laten komen uit een regeringspartij.

Helaas is de kans klein dat de Kamer hiervan zal leren. Want de Nederlandse politiek is jammer genoeg niet alleen corrupt tot op het bot, maar ook nog eens één grote incestueuze bende.