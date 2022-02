Nilüfer Gündoğan doet aangifte tegen Volt-partijleider Laurens Dassen wegens smaad en laster

Zaterdagavond heeft voormalig Volt-lid Nilüfer Gündoğan bekend gemaakt aangifte te gaan doen tegen Laurens Dassen. Zaterdag werd bekend gemaakt dat Nilüfer Gündoğan uit de partij was gezet. Volgens de politica is er sprake van smaad en laster. Ondertussen wordt duidelijk dat deze soap de partij in virtuele zetels doet halveren, zoals blijkt uit de peiling van Maurice de Hond.

Gündoğan heeft de hoofdofficier van justitie in Amsterdam gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek. De aangifte is ook gericht tegen de vereniging Volt en de anonieme melders die hun beklag deden over ongewenst gedrag door de politica. Het Kamerlid vindt het ongepast dat haar partij voor rechtertje speelt, laat ze weten in een verklaring.

“In plaats van de rechter die over mij mag oordelen, heeft Volt zelf rechter gespeeld en over mij geoordeeld. Dit past niet in een rechtsstaat. De hele gang van zaken is niet anders te kwalificeren dan als toebrengen van smaad en laster aan mijn persoon.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De politica is uit de partij gezet nadat dertien Volt-medewerkers melding maakten van het feit dat het Kamerlid zich schuldig maakte aan ongewenst gedrag: “De meldingen komen uit alle lagen van de partij. Ze lopen uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie”