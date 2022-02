Peiling De Hond: Volt is gehalveerd

De slepende affaire rondom Nilüfer Gündogan doet de partij Volt weinig goed. In twee weken tijd is partij van tien virtuele zetels gedaald naar vijf zetels, een halvering van de partij. Een maand geleden zag de toekomst van de partij er nog zonnig uit: in enkele gemeenten zou de partij een grote slag gaan slaan voor de gemeenteraadsverkiezing, nu liggen de verhoudingen compleet anders.

Terwijl Volt steeds verder wegzakt herstelt VVD beetje bij beetje. De partij wordt deze week op 25 zetels gepeild, ook D66 stijgt weer in zetels. De partij staat weer op 20 virtuele zetels en slaat een gat met de PVV. De partij van Wilders verliest de laatste weken enkele zetels.

Alle coalitiepartijen staan deze week in de plus. Zelfs het CDA lijkt voor nu even te kunnen geniet van een kleine stijging. Toch blijft de vraag centraal wat de peilingen gaan betekenen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe partijen zoals JA21 en BBB doen vrijwel nergens mee, ondertussen zijn ze wel goed voor 21 van de 150 zetels. De grote vraag is waar de achterban op 16 maart voor gaat stemmen? Gaan de zetels naar een lokale partij of zal de VVD deze zetels binnenhalen?