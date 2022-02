NRC-‘journalist’ en PvdA-Kamerlid woest op Omroep ON: ‘Bevolkingsgroepen worden stelselmatig beledigd!’

Bij de mainstream media en in de politiek vinden ze het heel erg dat Omroep ON (Ongehoord Nederland) óók op de NPO verschijnt. Want de omroep denkt zomaar anders dan de linkse NPO. En dat kan en mag niet!

NRC-‘journalist’ Lamyae Aharaouay is één van die woedende linkse deugkneusjes. De reden dat ze nu zo woest is? Deze videoclip. Daarin zie je dat presentator Jonathan Krispijn een grapje maakt tegen twee asielzoekers over hun fiets.

Dit is natuurlijk gewoon een grap. Een goede grap, een slechte grap… je mag daar iets van vinden. Maar wat wél belachelijk is, is dat je dit aangrijpt om Omroep ON! het zwijgen op te leggen. Zoals de linkse Deugmens natuurlijk direct doet:

Gefinancierd met publiek geld. Bestaat er nog zoiets als een ondergrens? https://t.co/icZVIntbVm — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) February 26, 2022

Ook Habtamu de Hoop doet daar dapper aan mee. “Er is veel ruimte om te dragen aan de pluriformiteit van de Publiek Omroep,” schrijft het Kamerlid van de PvdA, “maar er zijn ook ondergrenzen. Dit is niet alleen een omroep waar constant desinformatie wordt verspreid, maar ook bevolkingsgroepen worden stelselmatig beledigd met belastinggeld. Triest.”

Er is veel ruimte om bij te dragen aan de pluriformiteit van de Publieke Omroep, maar er zijn ook ondergrenzen. Dit is niet alleen een omroep waar constant desinformatie wordt verspreid, maar ook bevolkingsgroepen worden stelselmatig beledigd met belastinggeld. Triest. https://t.co/mb1DFMNTEI — Habtamu de Hoop (@HabtamudeHoop) February 26, 2022

Het gebrek aan tolerantie van Deugend links blijft fascinerend om te aanschouwen.