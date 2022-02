OM eist slechts 6 jaar cel tegen Syriëganger Angela B., die slechts spijt betuigde voor “onbewuste” deelname aan IS

De rechtszaak tegen Syriëganger Angela B. uit Soesterberg laat perfect zien wat er misgaat in Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) eist slechts zes jaar cel voor deze zwakzinnige, leugenachtige en opportunistische IS-bruid. Mevrouw noemt haar reis naar Syrië ‘de grootste fout van haar leven’, maar betuigt slechts spijt voor “onbewuste” deelname aan de terreurorganisatie.

Ze is sinds 2014 met drie verschillende IS-terroristen getrouwd geweest, die inmiddels dood zijn of de doodstraf krijgen. Daarnaast heeft ze twee kinderen gekregen, waarvan er ook één is overleden. Angela B. bleef tot het einde bij IS en belandde uiteindelijk in een Koerdisch gevangenkamp. Met hulp van een smokkelaar kon ze via Turkije terugkeren naar Nederland.

Klinkt sneu, maar uit vrijwel alles blijkt dat Angela B. een absolute diehard is die een volledig bewuste heeft gemaakt om zich tegen het Westen te keren en zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Twee van haar mannen waren hooggeplaatste figuren binnen de organisatie van IS, waarvan er zeker één ook massa-executies heeft uitgevoerd.

Ze poseerde vol trots met haar gewapende man op foto’s die ze plaatste op social media, terwijl ze tegenover de politie verklaarde dat ze rond die tijd probeerde te vluchten uit het kalifaat. Ook stelde ze een testament op waarin ze schreef dat haar ‘zoon sterk moest worden en zoveel mogelijk ongelovigen zou moeten doden’, meldt het AD. Ook ronselde ze Nederlandse vrouwen voor de jihad, zo stelt Justitie. En ze hielp met de verkoop van granaten van haar man.

Al met al dus nou niet echt een lieverdje! Maar eenmaal in Nederland gaat ze vol op de ‘Wir haben es nicht gewusst‘-tour en zou ze volgens haar advocaat niet geradicaliseerd zijn. Angela B. was natuurlijk slechts een goede IS-huisvrouw en had geen enkel idee dat ze met haar IS-propaganda moordlustige figuren uitnodigde om ook te gaan strijden tegen ongelovigen. En ze was gewoon verliefd geworden op een foute man, waardoor ze zonder blikken of blozen zo even het kalifaat binnenwandelde en er vijf jaar rond bleef hangen.

“Ik heb veel spijt. Ook als ik zie wat IS allemaal heeft aangericht in de wereld. Heb spijt dat ik onbewust deel heb uitgemaakt van een terroristische organisatie, hoe erg ik dat ook niet wilde. Ik ben een heel groot stuk van mijn leven kwijt en er zijn ook heel veel andere levens kwijt door IS. Ik vind het gewoon heel erg”, aldus Angela B. in het AD.

Goh, ja, wat vervelend dat je volkomen onbewust deel hebt uitgemaakt van een terroristische organisatie. Kan iedereen overkomen! Dit is een beetje alsof iemand met 200 km/u door een woonwijk racet, een kind doodrijdt en dan alleen excuses maakt voor het feit dat ze net op dat moment met haar ogen knipperde. Donder toch een eind op. Maar goed, volgens het OM is zes jaar cel wel een gepaste straf. Kan ze daarna vrolijk verder door het leven als ‘Nederlandse’ huisvrouw en in dienst als deradicaliseringsexpert…