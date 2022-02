Omtzigt-Judas Wopke Hoekstra sluit FVD en PVV ook uit: ‘Het kan niet’

De walgelijke vent die Pieter Omtzigt heel publiekelijk met een mes in de rug stak, CDA-‘leider’ Wopke Hoekstra, vindt dat lokale CDA’ers niet kunnen ‘regeren’ met PVV en FVD. Want samenwerken met partijen die de vrijheid afschaffen, die democratie haten, die ouderen zo snel mogelijk naar het hiernamaals willen jagen, en die zoveel mogelijk ongeboren baby’s willen vermoorden vindt hij prima. Maar opkomen voor de eigen cultuur? Nee dat is wal-ge-lijk!

De ranzige nepchristen Wopke Hoekstra heeft vandaag laten weten dat hij het helemaal eens is met Jesse Klaver en Sigrid Kaag. Ook hij vindt dat lokale afdelingen van zijn partij nooit en te nimmer zaken mogen doen met lokale PVV’ers en/of FVD’ers.

Dit is echt om misselijk van te worden. Deze hele kliek psychopaten heeft willens en wetens tienduizenden gezinnen financieel te gronde gericht in de Toeslagenaffaire. Ook hebben ze bewust de vrijheid afgeschaft onder het mom van ‘coronabestrijding.’ Oh, en dan heeft Hoekstra zelf ook nog eens zijn voormalig partijgenoot Pieter Omtzigt publiekelijk met een mes in de rug gestoken.

Dat tuig – want dat is het echt – denkt vervolgens een beetje moreel superieur te blaten dat er niet samengewerkt kan worden met bepaalde partijen omdat die antidemocratisch ofzo zouden zijn. Of niet netjes genoeg.

Wat. Een. Schande. En wat een arrogantie. Eigenlijk is het gewoon ongelooflijk, maar het gebeurt echt.

Waar deze lieden de euvele moed vandaan halen om zich zo op te stellen is mij een raadsel. Want dat hele verdomde kartel bestaat uit immorele psychopaten; het zijn de ergste, slechtste, meest kwaadaardige én meest corrupte bende politici die ons land ooit gehad heeft. En maar quasi-moreel superieur Deugen.

Misselijkmakend. Echt.

Gelukkig is Wilders niet op z’n mondje gevallen en heeft hij een schitterend antwoord paraat: