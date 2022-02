Wilders woest dat democratiehaters Kaag en Klaver PVV en FVD uitsluiten: ‘Jullie zijn de nieuwe fascisten’

Sigrid Kaag en Jesse Klaver sluiten uit dat hun partijen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart zaken gaan doen met de PVV én FVD. Want, zeggen zij, die partijen zouden “extreemrechts” zijn en levensgevaarlijk. Ofzo. Geert Wilders reageert terecht verbolgen op deze antidemocratische gekkigheid. Zij zijn, zegt hij, “zelf de fascisten van 2022.”

Kaag en Klaver schaffen de democratie af om die zogenaamd te redden

Op een campagnebijeenkomst van D66 heeft Sigrid Kaag vandaag laten weten dat haar partij op geen enkele manier dan ook gaat samenwerken met de PVV en/of FVD op lokaal niveau. Want, zegt zij, deze partijen zouden ondemocratisch en zelfs staatsgevaarlijk zijn. Het zijn “extreemrechtse” clubs. En die moet je uitsluiten, vindt zij.

“Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel. In de Tweede Kamer draagt het een das. Met een luttel zetelaantal verlamt het vaak de parlementaire orde. En nu klopt het op de deuren van de raadszalen in alle delen van Nederland,” aldus de hautaine democratiehater.

Dat is natuurlijk al ziek genoeg, maar Kaag ging nog verder. Want ze wil dat alle ándere partijen ook even duidelijk maken dat ze niet met PVV of FVD gaan ‘regeren.’ Er moet totale uitsluiting komen van het héle systeem.

Ook Jesse Klaver zegt dit vandaag. En ook hij volgt dezelfde redenering. Volgens hem voeren politici van FVD een “systematische aanval op de democratische rechtsstaat” uit. En de enige manier om de democratie dan te beschermen is door haar af te schaffen. Ofzo.

Geert Wilders: Kaag en Klaver zijn de nieuwe fascisten

De reactie van Geert Wilders op al dit geblaat is de enige juiste. Want, zegt hij op Twitter, dit uitsluiten van democratisch gekozen partijen bewijst dat GroenLinks en D66 anno 2022 de nieuwe fascisten zijn. Ze tolereren alleen partijen en individuen die het met hen eens zijn. Heb je een andere visie, dan hoor je er niet bij.

“Wat een arrogantie om meer dan een miljoen PVV-ers in het foute kamp te stoppen,” schrijft Wilders. “Daarmee tonen D66 en GroenLinks aan zelf de nieuwe fascisten van 2022 te zijn.”

Wat een arrogantie om meer dan een miljoen PVV-ers in het foute kamp te stoppen. Daarmee tonen D66 en GroenLinks aan zelf de nieuwe fascisten van 2022 te zijn. https://t.co/BHgObpUCHF — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 12, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo is het maar net. En laten we vooral ook niet vergeten dat deze partijen het referendum hebben afgeschaft en de afgelopen twee jaar er alles aan hebben gedaan om de vrijheid naar het hiernamaals te helpen onder het mom van ‘corona.’