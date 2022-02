Oorloghitser Lilianne Ploumen wil Rusland aanpakken: ‘Dit vraagt om een snoeiharde reactie van de EU!’

PvdA-leider Lilianne Ploumen bewijst vandaag meteen een keyboard-strijder eersteklas te zijn. Want ze eist “een snoeiharde reactie van de EU” vanwege Ruslands aanval op Oekraïne. Blijkbaar denkt mevrouw dat Oekraïne NAVO-lid is. Of EU-lid. Of allebei.

Als je kijkt naar de reacties van de leden van het partijkartel zou je zweren dat Oekraïne zowel lid is van de NAVO als van de EU. Want ze eisen allemaal “snoeiharde” actie tegen Rusland. Ze roepen al tijden om een halve oorlog, en ook nu doen ze dat. Ruslands economie moet kapot worden gemaakt! En zo verder.

Ploumen slaat op de oorlogstrom

Zo ook Lilianne Ploumen, PvdA-leider. “Poetin heeft oorlog verkozen,” schrijft zij. Ze bedoelt “gekozen,” maar goed. “Een daad van agressie zonder weerga in deze eeuw. Dit vraagt om een snoeiharde reactie van de EU en de rest van de wereld.”

Voor de goede orde voegt ze toe: “Mijn gedachten zijn bij de Oekraïeners.

Dit vraagt om een snoeiharde reactie van de EU en de rest van de wereld. Mijn gedachten zijn bij de Oekraïners. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) February 24, 2022

Tja, misschien dat je die gedachten ook bij hen had kunnen laten toen jij de rest van het kartel heel blij opschepten dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO en dat Rusland daar niets over te zeggen had? Want dat laat dat hele partijkartel vandaag achterwege. Geen woord over het feit dat Rusland hier steeds voor waarschuwde en dat de NAVO luid en duidelijk zei lak te hebben aan de mening van Moskou. “Grote landen bepalen niet meer voor kleine landen wat zij doen,” aldus secretaris-generaal Stoltenberg. En daar moest Rusland maar genoegen mee nemen.

Overigens zullen mensen in Irak en Libië misschien nog even mee willen praten over “een daad van agressie zonder weerga in deze eeuw.” Maar dat mogen we geloof ik niet hardop zeggen he?