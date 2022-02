Peiling De Hond: Forum-kiezers denken heel anders over Oekraïnecrisis dan andere kiezers

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft via zeventien stellingen gepeild hoe Nederlanders denken over de Russische invasie. Wat vooral opvalt: Forum-kiezers verschillen nogal van mening over tal van stellingen met de rest van Nederland. Forum-kiezers zien in grote getale het associatieverdrag met Oekraïne als een pijnlijke miskleun van het Westen.

Via zeventien stellingen probeerde Maurice de Hond te peilen hoe Nederlanders kijken naar Russische oorlog. Wat vooral opvalt is dat veel Nederlanders hetzelfde denken: Rusland is ditmaal echt te ver gegaan.

Vrijwel alle Forum-kiezers zijn er van overtuigd dat het associatieverdrag met Oekraïne een verkeerde zet was. Daarnaast zijn FVD-kiezers de grootste tegenstanders van sancties. De meeste Nederlanders staan achter sancties, maar bij Forum zitten ze overduidelijk niet te wachten op de nevenschade.

Terecht stelt De Hond dat veel Nederlanders pessimistisch zijn over de toekomst: ‘De resultaten laten zien dat de meeste kiezers niet optimistisch zijn over de consequenties van deze oorlog.’

Opvallend genoeg is een meerderheid voorstander van het heropenen van de gasvelden in Groningen. De crisissituatie in Oekraïne doet Nederlanders realiseren dat een eigen energievoorziening toch wel handig is in tijden dat de energieprijzen op hol slaan.