Peiling De Hond: Volt stort in elkaar door affaire Nilüfer Gündoğan

In de nieuwe peiling van Maurice de Hond verliest Volt drie zetels, de slepende zaak rondom Nilüfer Gündoğan doet de partij weinig goed. Zo vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen kan dit de partij nog veel lokale zetels gaan kosten. Volt staat op dit moment op zeven virtuele zetels.

De peiling van Maurice de Hond is deze week vrij stabiel gebleven, behalve bij Volt. Door de ontstane ophef rondom Gündoğan verliest de partij direct bijna een derde van haar zetels. Van tien virtuele zetels naar zeven en dat een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. D66 en de VVD profiteren van deze heibel, beide partijen stijgen in de peiling.

In enkele grote gemeenten werd Volt gezien als de grote uitdager van onder meer D66. Maar de slepende zaak rondom Gündoğan schaadt de partij direct. Als de kwestie niet snel wordt gesust dan kan de partij een klinkende overwinning in enkele gemeenten wel vergeten.

In een Amsterdamse peiling stond de partij op nummer drie, maar de affaire die nu speelt kan deze positie weleens kosten.

