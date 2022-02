Peiling Maurice de Hond: vaccinatiestatus JA21-kiezers bewijst dat het stuk voor stuk kleine Joost Eermansjes zijn

Uit de meest recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat kiezers van JA21 zich massaal hebben laten boosteren. Het is tekenend voor het verschil tussen JA21’ers en FVD’ers. De laatsten zijn het eens met Thierry Baudet, namelijk dat het narratief van de mainstream verworpen moet worden. Terwijl de eersten eigenlijk alleen maar het beleid wat willen bijschaven.

Toen het tot een botsing kwam bij FVD tussen de Baudetvleugel en de Eerdmans/Nanninga-vleugel dachten veel mensen dat het om corona ging. Dat was eigenlijk niet zo. Nee, het echte punt was dat Baudet het héle narratief van de mainstream wilde verwerpen er een ander narratief tegenover wilde stellen. Nanninga en Eerdmans wilden dat helemaal niet. In principe steunden zijn het narratief van ‘de mainstream.’ Ze wilden die alleen een beetje bijschaven om het ietwat rechtser te maken.

Dat zie je nu ook terug in de vaccinatiestatus van hun kiezers. Want uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat JA21’ers zich massaal hebben laten boosteren. Maar liefst 75% van de JA’ers heeft drie prikken. 96% heeft twee prikken (minimaal). Kijk maar:

Dit zijn best ongelooflijke cijfers. 96% van de 18-plussers is niet eens gevaccineerd. JA21’ers zijn dus meer van de prik dan de gemiddelde Nederlander. Dit in tegenstelling tot FVD’ers die in grote meerderheid juist a) geen dubbele prik hebben, b) laat staan een derde, die zogenaamde booster.

Kortom, JA21-kiezers zijn eigenlijk gewoon kleine Joost Eerdmansjes. Mensen die het allemaal een klein beetje willen bijsturen, die in de details het één en ander willen veranderen, maar die het grote narratief van de heersende klasse wel degelijk accepteren.

Saaie, vervelende ambtenaar-types, met andere woorden.