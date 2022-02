Pepijn van Houwelingen fileert PvdA-kakelkip Attje Kuiken: ‘Nu ontluisterd zijn? Walgelijk!’

FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen vindt het volstrekt ongeloofwaardig dat PvdA’er Attje Kuiken geschrokken zegt te zijn door nieuws dat het kabinet/het ministerie van VWS adviezen van het OMT beïnvloedde.

Al vroeg in het begin van de “pandemie” probeerde het ministerie van VWS OMT-adviezen te beïnvloeden. De ‘feedback’ van het ministerie werd vervolgens overgenomen door het RIVM, zonder dat het OMT daarover werd geïnformeerd. Het is je reinste politieke beïnvloeding, en natuurlijk walgelijk tot en met, zeker omdat het kabinet steeds volhield dat het OMT “onafhankelijk” was.

PvdA-secreet Attje Kuiken zegt dat heel erg te vinden. Oh ja, ze is echt heel erg geschrokken!

“Ontluisterend,” noemt ze het nieuws. “Dit schaadt het broze vertrouwen en draagvlak van de Corona aanpak van het kabinet. “RIVM en OMT moeten gewoon onafhankelijk hun werk doen. Alle redenen om nu snel te starten met de parlementaire enquete die we als Kamer hebben afgesproken.”

Ontluisterend. Dit schaadt het broze vertouwen en draagvlak van de Corona aanpak van het kabinet. RIVM en OMT moeten gewoon onafhankelijk hun werk doen. Alle redenen om nu snel te starten met de parlementaire enquête die we als Kamer hebben afgesproken. https://t.co/LLE6M553S4 — Attje Kuiken (@attjekuiken) February 11, 2022

Van Houwelingen pakt Kuiken aan

Hypocrieter dan dit wordt het natuurlijk niet. Dit mens gaat de héle tijd vol op het orgel als iemand ook maar durft te twijfelen aan de onafhankelijkheid en neutraliteit van het RIVM en het OMT. Dan ben je een “wetenschapsontkenner.” Of erger. Maar nu opeens krokodillentranen huilen?

FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen is hier dan ook bepaald niet van onder de indruk.

“Attje Kuiken is een van de Slaapkamerleden die alles, maar dan ook alles heeft gedaan om kritische geluiden van andersdenkenden te onderdrukken,” aldus Van Houwelingen volkomen terecht over het PvdA-spook. “Kritische artsen die ons wilden waarschuwden moesten wat haar betreft zelfs vervolgd worden. En dan nu ‘ontluisterd’ zijn? Walgelijk!”

Attje Kuiken is een van de Slaapkamerleden die alles, maar dan ook alles heeft gedaan om kritische geluiden van andersdenkenden te onderdrukken. Kritische artsen die ons wilden waarschuwden moesten wat haar betreft zelfs vervolgd worden. En dan nu “ontluisterd” zijn? Walgelijk! https://t.co/HRvVGP2jTQ — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) February 12, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Daar is geen woord van gelogen. Kuiken is één van de grootste enablers in de Tweede Kamer. Lange tijd stond ze in principe zelfs achter het gehate 2G. Ze veranderde pas van standpunt na de succesvolle petitie van Mona Keijzer en co. Tot dat moment wilde ze het plan wel degelijk steunen.

Ze kan dus wel ophouden met nu zeuren en op hoge toon eisen dat het kabinet even antwoord geeft op zogenaamd kritische vragen. De PvdA is deel van het probleem. Niet deel van de oplossing.