Poetin waarschuwt de EU: ‘Jullie worden in een oorlog met nucleaire macht Rusland getrokken. Er zullen geen winnaars zijn’

Dat het Rusland menens is met Oekraïne werd maar weer eens duidelijk na de top tussen Vladimir Poetin en Emmanuel Macron. De Russische president legde namelijk volstrekt helder uit wat zijn positie is: Oekraïne mag geen lid worden van de NAVO. Gebeurt dat wel en lokt het land een conflict uit in de Krim, dan zal er een grootschalige oorlog uitbreken. Niet alleen tussen Rusland en Oekraïne, maar tussen de hele NAVO en Rusland.

“Ik wil dit nogmaals duidelijk maken,” aldus Poetin na het gesprek met Macron. “Maar ik wil dat je me nu echt hoort en begrijpt, en dat je deze informatie doorgeeft aan je lezers, kijkers, en luisteraars.”

Putin wants peace pic.twitter.com/wYnhXakYzc — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) February 9, 2022

“Begrijp je het of niet dat als Oekraïne lid wordt van de NAVO en de Krim met militair ingrijpen probeert terug te pakken, dan worden de Europese landen automatisch in een oorlog getrokken met Rusland.”

“Natuurlijk is de potentie van de NAVO en Rusland onvergelijkbaar,” ging Poetin verder. Daarmee bedoelt hij dus dat de NAVO militair en economisch in principe veel sterker is. “Dat begrijpen we. Maar we weten ook dat Rusland een leidende nucleaire macht is. En bij sommige moderne maatstaven is ze meer ontwikkeld [dan de meeste andere landen].”

“Er zullen geen winnaars zijn,” zei Poetin dan ook. “En jullie zullen tegen je wil in dit conflict gesleurd worden. Jullie zullen niet eens tijd hebben om met je ogen te knipperen als jullie Artikel 5 (van het NAVO-verdrag) activeren.”

Vervolgens wees Poetin naar Macron. “Meneer Macron wil dat natuurlijk niet,” ging hij verder. “Ik wil het ook niet. Dat is waarom hij hier is en waarom hij me zes lange uren martelt” met een gesprek over de situatie.

Tja. Duidelijker dan dit kan Poetin het natuurlijk niet zeggen. De NAVO riskeert een oorlog als ze doorgaan met Oekraïne naar het Westen te sleuren. En ja, vanuit Ruslands perspectief is dat volstrekt logisch. Oekraïne is voor Ruslands veiligheid van groot belang. Waar het Westen nu al jaren mee bezig is vormt gewoon een enorme dreiging voor Moskou. Geen grote macht die dat kan en zal accepteren. Dus Rusland ook niet.