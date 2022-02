Premier Rutte reageert op oorlog Rusland-Oekraïne: ‘Deze daad is op geen enkele manier te rechtvaardigen’

Mark Rutte heeft gereageerd op de agressieve Rusland-oorlog tegen Oekraïne. De premier noemt het “een daad van ongekende agressie” die “op geen enkele manier te rechtvaardigen” is. Ook zegt hij dat het een “bedreiging voor de stabiliteit van Europa en de hele wereld” is.

“Deze daad kan niet onweersproken blijven,” zegt Rutte. “Nederland vindt dat de maximale sancties genomen moeten worden tegen Poetin en zijn regering. We zullen er alles aan doen zodat de reactie zo stevig mogelijk is.”

Op welke sancties hij precies doelt is nog niet duidelijk, maar ze zullen er ongetwijfeld op gericht zijn om de Russische economie zoveel mogelijk te verzwakken.

Gezien de situatie zullen “de standaardplannen van de NAVO in werking treden,” zegt Rutte ook. Maar dit betekent niet dat Nederland óók in staat van oorlog verkeerd. Dat is niet het geval.

Tenslotte heeft hij ook oog voor de effecten die deze oorlog gaat hebben op de energieprijzen. “We zijn ons ervan bewust dat er risico’s zijn voor de gasprijs en de leveringszekerheid. Dat zullen we intensief monitoren.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nu in alle hevigheid losgebarsten. Volgens de meest recente berichten zijn er zelfs Russische troepen op weg naar Kiev. Het heeft er dus alle schijn van dat Poetin de gelegenheid gebruikt om Oekraïne er echt totaal onder te krijgen, en niet alleen om de Donbass regio te pakken.