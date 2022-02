PvdA Groningen sluit PVV, FvD en BvNL uit: ‘We hebben geen behoefte aan dat rechtse en extreemrechts gelul’

De ‘democratische’ PvdA is de op één na grootste partij in Groningen en heeft zojuist het startschot gegeven voor de verkiezingscampagne. ‘We hebben in Groningen geen behoefte aan al dat rechtse en extreemrechtse gelul’, zegt lijsttrekker Carine Bloemhoff.

De PVV zit al in de gemeenteraad en dat is PvdA-lijsttrekker Bloemhoff al een doorn in het oog. Dat er straks nog twee rechtse partijen meedoen aan de verkiezingen kan ze maar moeilijk verkroppen. In Groningen hebben ze namelijk behoefte aan saamhorigheid en verbinding. Iets wat kennelijk alleen mogelijk is met linkse partijen of partijen die de gaskraan gewoon weer open zetten. Een rechts tegengeluid in de “linkse, sociale stad”, zoals Bloemhoff Groningen typeert, hoort daar niet bij.

Ondanks het feit dat ze zo tekeergaat tegen de PVV, FvD en BvNL, zegt ze niet bang te zijn voor de partijen, meldt RTV Noord. Je kunt je dan afvragen waarom ze überhaupt de moeite neemt om die partijen te benoemen en ze weg te zetten als ‘extreemrechts’. Voor iemand die niet bang is, komt het in ieder geval behoorlijk bang over. Of misschien wil ze gewoon goedkoop scoren over de rug van nieuwkomers? Dat is ook nogal een zwaktebod.

Maar de sociaaldemocraat laat zich in ieder geval van haar meest sociale, inclusieve, saamhorige, verbindende en linkse kant zien. Ze zegt: ‘Het is ondenkbaar dat ik met PVV, FvD of BvNL in een college ga zitten.’ Dat strookt natuurlijk niet helemaal met het idee dat Groningers niet vatbaar zullen zijn voor de standpunten van die partijen, want nu geeft ze eigenlijk toe dat de kans best bestaat dat zij in de gemeenteraad zullen komen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ze heeft überhaupt een behoorlijk vette bek voor iemand die lid is van een partij die landelijk keihard is gedecimeerd de afgelopen paar verkiezingen. Ze kon er ook prima voor kiezen om het netjes en inhoudelijk te houden, maar nee, liever kankeren op ‘extreemrechtse’ partijen ‘die toch niet in de raad komen’. Het is pas 4 februari maar het dieptepunt voor de verkiezingscampagne van de PvdA in Groningen is nu al wel bereikt…