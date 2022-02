Russische minister van BuZa Lavrov: “Wij zijn bereid te onderhandelen als Oekraïne de wapens neerlegt”

Het lijkt erop dat het mógelijk is dat er een oplossing gevonden wordt voor het conflict in Oekraïne. Nadat Oekraïense president Volodymyr Zelensi vanochtend al zei open te staan voor een diplomatieke oplossing zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nu hetzelfde. Maar dan moet Oekraïne de wapens wel eerst neerleggen.

Vanmorgen liet Zelensky al weten dat hij wilde praten met Rusland. Oekraïne, zei hij, wil in principe een status als neutraal land tussen Rusland en de NAVO in accepteren. Maar dan moet hij wel veiligheidsgaranties krijgen.

Rusland heeft dat aanbod ontvangen en er even over nagedacht. In eerste instantie zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov dat Zelensky “loog.” Na intern overleg is zijn standpunt gewijzigd. Publiekelijk in ieder geval – want je weet in een oorlog natuurlijk nooit of een strijdende partij iets oprecht meent of dat er theater gespeeld wordt.

Nu zegt Lavrov dat Rusland bereid is om te onderhandelen met Oekraïne. Daarbij is de “rode lijn” dat Oekraïne inderdaad een “neutrale status” krijgt en ontwapend wordt. De laatste jaren is Oekraïne flink bewapend door de NAVO. Dat moet allemaal ongedaan worden gemaakt. Dat zal de inzet zijn van Rusland.

Echter, als Oekraïne echt wil praten moet het de wapens neerleggen, zegt Lavrov. Op het moment dat Kiev dat doet kan er begonnen worden met onderhandelingen.

⚡️⚡️⚡️Russia is ready for negotiations if the Ukrainian army "lays down its arms": Russian Foreign Minister Lavrov — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 25, 2022

Oekraïne kan daar natuurlijk op antwoorden dat als er onderhandeld wordt dat beide partijen hun troepen dan het bevel moeten geven op te houden; of in ieder geval te blijven op hun huidige positie.