Telegraaf-journalist Mick van Wely geschorst vanwege seksueel ongewenst gedrag

De Telegraaf heeft misdaadverslaggever Mick van Wely geschorst vanwege seksueel ongewenst gedrag. De landelijke krant greep in na verschillende meldingen door vrouwen bij de vertrouwenscommissie van De Telegraaf.

De hoofdredactie van de Telegraaf werd vorige week donderdag op de hoogte gesteld van de misstanden van Van Wely. Uit voorzorg is de bekende misdaadverslaggever nu geschorst. Zeven vrouwen zouden sinds vorige week naar buiten zijn getreden over het ´seksuele wangedrag´ van Van Wely.

De zaak rondom Van Wely kwam aan het licht nadat de misdaadverslaggever zich in de talkshow Beau laatdunkend had uitgelaten over seksueel overschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen, Ali B. en Marco Borsato bij The Voice of Holland.

Naar eigen zeggen stoorde het de vrouwen dat Van Wely zich zelf ook schuldig heeft gemaakt aan seksueel ongewenst gedrag. Nadat het interne Meldpunt Integriteit met alle betrokkenen had gesproken, is Van Wely voor langere tijd geschorst en door De Telegraaf op non-actief gesteld.