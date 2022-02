Thierry Baudet en Geert Wilders verdedigen onze Indische erfenis met passie: ‘Onze militairen waren helden’

Geert Wilders en Thierry Baudet hebben allebei de Indische erfenis van Nederland met hand en tand verdedigd tegen de BLM- Woke-gekken die onze geschiedenis herschrijven. “Het veroordelen van Nederlandse militairen is geschiedvervalsing,” laat Wilders weten. En Thierry Baudet zegt dat we juist “goed voor die mensen zorgden.”

Gisteren publiceerden een stel Woke-wetenschappers een rapport waaruit zou blijken dat Nederlandse militairen zich misdragen in wat toen Indië heette. Of Nederlands-Indië. Als gevolg daarvan eisten D66 en BIJ1 excuses van Rutte uit naam van ons allemaal. De VVD-premier gaf daar onmiddellijk gehoor aan.

Wilders: excuus aanbieden is onzin

Maar Geert Wilders en Thierry vinden dat allebei volstrekt belachelijk. We hebben helemaal niets om ons voor te schamen. Sterker nog, ons verleden daar is positief geweest – overwegend in ieder geval.

“Waar zijn de excuses van Indonesische zijde voor hun geweld tegen Nederlanders en de Bersiap?” vraagt Wilders zich dan ook af. Vervolgens breekt hij een lans voor onze krijgsmacht. “Het veroordelen van Nederlandse militairen is geschiedvervalsing. Het waren helden. We moeten achter onze veteranen staan.”

Zijn conclusie is dan ook: “Excuses zijn ongepast.”

Thierry Baudet en FVD: “Wat een verlies”

Ook Thierry Baudet en FVD vinden excuses ongepast en zijn juist trots op onze geschiedenis. Het Renaissance Instituut van FVD laat weten: “Onze regering en ons leger hebben tijdens de oorlog in Indië het uiterste gedaan voor het vaderland. Daar komen soms extreme middelen bij kijken, van beide kanten. Het enige dat wij zouden moeten betreuren is dat wij onze archipel uiteindelijk alsnog zijn kwijtgeraakt.

Baudet voegt daar aan toe dat die Archipel ook moet treuren dat zij óns zijn kwijtgeraakt. “Al die prachtige volkeren — allemaal onder de tirannie van Java gebracht,” schrijft hij. “We hadden ze zó kunnen helpen, ze zóveel kunnen brengen. Kijk naar Zuid-Afrika nu, kijk naar “Indonesië” nu. Drama. Wát een verdriet, wát een verlies. White Man’s Burden.”

De partij FVD heeft ook officieel gereageerd. “FVD staat vol trots achter ons koloniale verleden,” aldus FVD op Twitter. “We koesteren onze daden en dromen, onze veteranen. Bepaalde elementen van de politionele acties waren wellicht wreed, maar het regime dat na ons – door de VS – afgedwongen vertrek de macht overnam was oneindig veel wreder.”

Andere twitteraars zeggen terecht dat het opvallend is dat volkeren met een sterke identiteit juist nog altijd trots zijn op hun verleden, inclusief eventueel imperialistische ambities. Dat is natuurlijk inderdaad zo. Het zegt bijzonder veel over ons land en ons volk dat wij ons er juist voor schamen.