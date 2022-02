Trump lacht Biden uit: ‘Putin bespeelt hem als een drumstel’

Voormalig president Donald Trump vermaakt zich prima met de crisis tussen Rusland en Oekraïne. Want, zegt hij, zijn incompetente opvolger Joe Biden maakt er werkelijk een puinhoop van.

“Putin bespeelt Biden als een drumstel,” aldus Trump.

Trump: 'Putin playing Biden like a drum' pic.twitter.com/kAYIcB8dDR — RT (@RT_com) February 23, 2022

Mogelijk zit het wat complexer, maar het lijkt er vervolgens wel op dat Poetin het initiatief in handen heeft. Oh, en niemand twijfelt eraan dat dit nooit gebeurd was als Trump herkozen was. Want Trump had wél oog voor de belangen van Rusland en begreep dat als je de beer continu tergt, dat die dan op een gegeven moment uithaalt.