Verkiezingstijd: Mark Rutte wil zich bewijzen als staatsman en stapt live op televisie op vanwege “paranoia Poetin”

Premier Mark Rutte is maandagavond live in de uitzending van talkshow Jinek vertrokken vanwege actuele ontwikkelingen rond Oekraïne. Hoewel de samenkomst van ontwikkelingen haast niet te scripten valt, zal het campagneteam van de VVD heugelijk in haar handjes hebben geknepen. De uitzending van Jinek was namelijk al bijna afgelopen toen Rutte opstapte vanwege een naar eigen zeggen “paranoia Poetin”.

“Ik vind het ongemakkelijk om hier langer te blijven zitten”, zei Rutte om vervolgens live op televisie op te stappen. Rutte had best ook nog wel een paar minuten kunnen blijven zitten, maar het kwam hem en zijn campagneteam natuurlijk goed uit om alle kijkers van Jinek even te laten zien dat Rutte een echte staatsman zou zijn.

De ogenschijnlijke (spontane) campagnestunt heeft in ieder geval gewerkt, want alle media -inclusief De Dagelijkse Standaard- hebben er inmiddels over geschreven. Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD moet alle zeilen bijzetten om electoraal gezien op gelijke hoogte te blijven met de lokale partijen.

Volgens Rutte zet de Russische president Vladimir Poetin de regering van Oekraïne weg als een dictatuur. Volgens Rutte is dat geenszins het geval en heeft Oekraïne een gekozen regering. “Dat is nogal verschillend met de situatie in Rusland. […] En die president (Poetin, red.) kondigt een vredesmissie aan”, aldus de premier bij Jinek.