Video’s! Exclusieve beelden van politie en gewapende gijzeling in Amsterdam Apple Store

Een lokale inwoner van Amsterdam heeft videobeelden weten te maken van de politie die zich voorbereidt om actie te ondernemen tegen de gewapende gijzeling die aan de gang is in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam.

Arno Klos, de auteur van onderstaand beeldmateriaal, houdt de situatie goed in de gaten en zegt er het volgende over: “”Alle 25 zwarte auto’s staan nog onbemand voor de deur. Het lijkt op een ‘wapenstilstand’. Wel lopen veel agenten nog steeds heen en weer, hulpdiensten staan klaar. Ik hoop dat het met een sisser afloopt.”

Hier valt te zien hoe de ambulances al paraat staan en de brandweer aan komt rijden:

Nog meer beelden van de brandweer die ter plaatse komt:

De politie bereidt zich voor op actie:

Hier staat een heel team zich voor te bereiden:

Bron: Arno Klos