Volt flikkert Nilüfer Gündogan uit de fractie: ’13 meldingen van handtastelijkheden, seksuele avances en intimidatie’

Het heeft even geduurd, maar Volt is dan ein-de-lijk publiek gegaan met de aantijgingen tegen Kamerlid Nilüfer Gündogan. En nee, die liegen er bepaald niet om. De altijd boze parlementariër wordt namelijk maar liefst beschuldigd van 13 meldingen van (seksueel) overschrijdend gedrag.

In een email aan de leden laat Volt weten wat “de stappen [zijn] die de afgelopen tijd zijn doorlopen. We zijn diep geraakt door alles wat er de afgelopen maand binnen Volt is gebeurd, en kunnen ons voorstellen dat dit ook voor jullie niet makkelijk is.”

Dit schrijft Volt in een mail naar leden: pic.twitter.com/777VDyCyDt — Simon van Teutem (@S_VanTeutem) February 26, 2022

Vervolgens komt de D66-jugend met wat feiten. “Het door ons ingeschakelde integriteitsbureau heeft dertien meldingen ontvangen over grensoverschrijdend gedrag van Nilüfer Gündogan en heeft in totaal met zestien personen gesproken. De meldingen komen uit alle lagen van de partij. Ze lopen uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances, tot intimidatie en misbruik van positie.”

Natuurlijk wilde het bureau ook met de veelpleegster zelf praten, maar die gaf geen gehoor aan die vraag. Ze wil er niet op ingaan… en dus heeft Volt de conclusie getrokken dat mevrouw het maar uitzoekt. Ze is per direct uit de fractie gezet. Niks geen schorsing, opflikkeren.

Als het niet zo’n feeks was zou je bijna medelijden met haar hebben he? Maar nee, nu is die empathie alleen maar voorbehouden aan al die slachtoffers die ze gemaakt heeft; de arme, naïeve, ideologische naïevelingen die dachten dat mevrouw Gündogan het allemaal goed bedoelde.