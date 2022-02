Wilders: ‘Verlaag de energierekening, zet de BTW op 0%!’

Geert Wilders is woedend dat het kabinet de burger niet tegemoet wil komen voor de belachelijke stijging van de energierekening. “Het is ongelooflijk,” zegt de PVV-leider.

PVV-leider Geert Wilders eist dat het kabinet iets doet om Nederlanders te compenseren voor de stijging van hun energierekening. Dat heeft hij uitgelegd bij Omroep ON!

De energierekening is bijna verdubbeld, aldus Wilders. Hij en zijn collega’s krijgen dan ook enorm veel mails van bezorgde burgers die bang zijn dat ze deze rekening gewoon niet meer kunnen betalen. “Mensen die met de jas aan thuis zitten met de verwarming op 17 graden. Dit weekend wordt het weer -3 graden ’s nachts,” aldus Wilders, maar deze mensen kunnen de rekening gewoon niet betalen als ze de temperatuur op een normaal niveau instellen.

“En dan heb je een kabinet dat wel een potje heeft van 60 miljard euro voor klimaat en stikstof, de hobby’s van Kaag, maar die zeggen dan: ‘Ja, als het gaat om de rekening van de mensen die thuis zitten met de verwarming uit, daar hebben we even geen zin in…’ Dat is een gigantische belediging van de kiezer,” ging hij verder.

Daarom heeft Wilders een voorstel ingediend om de BTW van de energierekening in ieder geval tijdelijk op 0% te zetten. Op dit moment is dat tarief 21%, wat natuurlijk totaal geschift is.

“Dat levert de mensen een honderden euro’s lagere rekening op,” legde Wilders uit. “En voor de mensen die het dan nog niet kunnen betalen – gepensioneerden, de zzp’ers, de AOW’ers – verdriedubbelen we het bedrag dat de gemeente kan geven.”

Op die manier wordt dat enorme verschil in de hoogte van de energierekening dus tegengegaan wat de PVV betreft. De partij heeft daar dan ook een wetsvoorstel toe ingediend.