´Woke-cultuur´ breidt zich verder uit: Ook De Efteling gaat voortaan genderneutraal door het leven

De Efteling gaat voortaan genderneutraal door het leven. Het attractiepark heeft afscheid genomen van de termen ‘gastheer’ en ‘gastvrouw’. Na het aanpassen van de zogenaamde ‘racistische’ attractie Carnaval Festival en het verwijderen van de vermeende racistische attractie Monsieur Cannibale mag De Efteling zich nu officieus ‘woke’ noemen.

Pretparkblog Looopings schrijft dat De Efteling op advies van een extern bureau heeft besloten om mannen en vrouwen voortaan niet meer op hun gender aan te spreken.

Tegenwoordig worden de mannelijke en vrouwelijke medewerkers van het attractiepark in Kaatsheuvel simpelweg ‘medewerkers’ genoemd. De Efteling zegt zelf dat de verandering niets te maken heeft met het aanspreken van non-binaire personen. Maar de vermeende racistische attractie Monsieur Cannibale werd zogenaamd ook niet weggehaald omdat deze racistisch zou zijn. Wat dat betreft is het statement van De Efteling niet erg geloofwaardig.

Zelf geeft het park de lezing dat het hanteren van de term ‘medewerker’ duidelijker zou zijn voor de buitenwereld. Alsof de buitenwereld het verschil tussen mannen en vrouwen niet zou snappen…

Het pretparkblog weet tevens te melden dat De Efteling tegenwoordig bijna alleen nog maar het woord ‘collega’ gebruikt in vacatures. Volgens een woordvoerder van De Efteling heeft dat er mee te maken dat het attractiepark zich slechts wil presenteren als een goede werkgever. “We laten zien dat plezier voorop staat en we samen de klus willen klaren, waarvoor we dus collega’s zoeken.”

Allemaal leuk en aardig, maar wat zal de volgende stap van De Efteling worden? Welke sprookjes zullen ze aanpassen naar het recente woke-normatief? Welke attracties moeten er nog meer vrezen voor sloop of ombouw? Hoewel, dat laatste mag je natuurlijk ook niet meer zeggen. In woke-taal spreken we immers van ‘transformatie’.