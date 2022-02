‘You Will Own Nothing’: Volt wil SPECIALE TAKS op overwaarde huis bij verkoop

Het ranzige Volt wil dat de overwaarde van je woning (extra) belast wordt als je je woning verkoopt. Nilufer Gundogan dient daartoe een wetsvoorstel in. Waarom verbaast het mij nou niet dat dit soort Soros- / WEF-poppetjes dit soort ideeën hebben? Iets met “you’ll own nothing and be happy.”

Als je dacht dat het echt niet erger kon worden bij Volt heb ik slecht nieuws voor je: ja, het kan wel degelijk erger. Nilufer Gundogan komt namelijk met een wetsvoorstel voor een overwaarde-taks. Verkoop je je huis, dan gaat de winst (ten opzichte van de koopprijs) even lekker (extra) belast worden. Gewoon omdat het kan.

VOLT wil een overwaarde-tax. Belast de winst bij verkoop huis ⁦@BNR⁩ ⁦@NiluferGundogan⁩ kondigt initiatiefwet aan pic.twitter.com/MoOZgT4Jwx — Sophie van Leeuwen (@sophievleeuwen) February 4, 2022

Dit past natuurlijk heel goed in de grote “Welcome in 2030: I own nothing, have no privacy, and life has never been better”-visie die gepromoot wordt door het World Economic Forum. Dat is die links-elitaire club waar Volt zo dol op is (net als op de Open Foundation van George Soros):

Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better @IdaAuken https://t.co/ykE42yOrRR pic.twitter.com/xQRLAtXdgm — World Economic Forum (@wef) December 27, 2016

Maar ja, als je dat hardop zegt – en dus gewoon herhaalt wat die figuren zélf altijd hardop hebben gezegd – ben je tegenwoordig een “complotwappie” he? Dus we moesten dat maar niet doen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!